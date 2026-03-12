CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

EuroLeague’de zirve yarışı: Fenerbahçe Beko Belgrad’da parkeye çıkıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 31. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile Belgrad'da karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, 22 galibiyetle lider olduğu ligde kritik deplasman maçına çıkıyor.

EuroLeague’de zirve yarışı: Fenerbahçe Beko Belgrad’da parkeye çıkıyor 1

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele 13 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, ligde 22 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda bulunuyor.

EuroLeague’de zirve yarışı: Fenerbahçe Beko Belgrad’da parkeye çıkıyor 2

FENERBAHÇE BEKO BELGRAD'DA PARKEYE ÇIKIYOR

EuroLeague'de sezonun kritik haftalarına girilirken Fenerbahçe Beko, 31. hafta karşılaşmasında Kızılyıldız deplasmanında sahaya çıkacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

EuroLeague’de zirve yarışı: Fenerbahçe Beko Belgrad’da parkeye çıkıyor 3

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çıktığı 29 karşılaşmada 22 galibiyet ve 7 yenilgi alarak liderlik koltuğunda bulunuyor. Kızılyıldız ise ligde oynadığı 30 maçta 17 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 13 karşılaşmada mağlup oldu.

EuroLeague’de zirve yarışı: Fenerbahçe Beko Belgrad’da parkeye çıkıyor 4

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 31. haftasında oynanacak Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko karşılaşması Belgrad Arena'da yapılacak. Mücadele Türkiye saatiyle yarın 22.00'de başlayacak. Maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

EuroLeague’de zirve yarışı: Fenerbahçe Beko Belgrad’da parkeye çıkıyor 5

EUROLEAGUE 31. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

TarihMaçSaat (TSİ)
12 Mart PerşembeMonaco – Olympiakos21.00
12 Mart PerşembeDubai Basketbol – Baskonia22.00
12 Mart PerşembeBayern Münih – Anadolu Efes22.30
12 Mart PerşembeReal Madrid – Valencia Basket22.45
12 Mart PerşembePanathinaikos – Zalgiris23.00
12 Mart PerşembeParis Basketbol – LDLC Asvel23.00
13 Mart CumaKızılyıldız – Fenerbahçe Beko22.00
13 Mart CumaBarcelona – Hapoel IBI22.30
13 Mart CumaE. Armani Milan – Maccabi Rapyd22.30