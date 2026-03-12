EuroLeague’de zirve yarışı: Fenerbahçe Beko Belgrad’da parkeye çıkıyor
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 31. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile Belgrad'da karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, 22 galibiyetle lider olduğu ligde kritik deplasman maçına çıkıyor.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele 13 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, ligde 22 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO BELGRAD'DA PARKEYE ÇIKIYOR
EuroLeague'de sezonun kritik haftalarına girilirken Fenerbahçe Beko, 31. hafta karşılaşmasında Kızılyıldız deplasmanında sahaya çıkacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çıktığı 29 karşılaşmada 22 galibiyet ve 7 yenilgi alarak liderlik koltuğunda bulunuyor. Kızılyıldız ise ligde oynadığı 30 maçta 17 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 13 karşılaşmada mağlup oldu.
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
EuroLeague'in 31. haftasında oynanacak Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko karşılaşması Belgrad Arena'da yapılacak. Mücadele Türkiye saatiyle yarın 22.00'de başlayacak. Maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
EUROLEAGUE 31. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
|Tarih
|Maç
|Saat (TSİ)
|12 Mart Perşembe
|Monaco – Olympiakos
|21.00
|12 Mart Perşembe
|Dubai Basketbol – Baskonia
|22.00
|12 Mart Perşembe
|Bayern Münih – Anadolu Efes
|22.30
|12 Mart Perşembe
|Real Madrid – Valencia Basket
|22.45
|12 Mart Perşembe
|Panathinaikos – Zalgiris
|23.00
|12 Mart Perşembe
|Paris Basketbol – LDLC Asvel
|23.00
|13 Mart Cuma
|Kızılyıldız – Fenerbahçe Beko
|22.00
|13 Mart Cuma
|Barcelona – Hapoel IBI
|22.30
|13 Mart Cuma
|E. Armani Milan – Maccabi Rapyd
|22.30