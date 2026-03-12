Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele 13 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, ligde 22 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda bulunuyor.

Kızılyıldız ise ligde oynadığı 30 maçta 17 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 13 karşılaşmada mağlup oldu.