Ersun Yanal'dan Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri...

14. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında kaybettiği puanları telafi etmek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak. Fenerbahçe cephesinde Moses ve Mevlüt Erdinç sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Ayrıca Nabil Dirar kart cezalısı olduğu için kadroda yer almayacak. Göztepe maçında kırmızı kart gören Gustavo ise İstanbulspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında cezasını çekti. Gustavo Yanal'ın şans vermesi halinde sahadaki yerini alacak. Gençlerbirliği'nde de eksikler var. Ankara ekibinde sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Ahmet Oğuz, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da 11'leri merak ediliyor. Özellikle Moses'in yokluğunda Yanal'ın Ferdi ve Deniz kararı merakla bekleniyor. İşte kritik karşılaşmaya dair notlar...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





