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Ersun Yanal'dan Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri...

14. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında kaybettiği puanları telafi etmek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak. Fenerbahçe cephesinde Moses ve Mevlüt Erdinç sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Ayrıca Nabil Dirar kart cezalısı olduğu için kadroda yer almayacak. Göztepe maçında kırmızı kart gören Gustavo ise İstanbulspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında cezasını çekti. Gustavo Yanal'ın şans vermesi halinde sahadaki yerini alacak. Gençlerbirliği'nde de eksikler var. Ankara ekibinde sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Ahmet Oğuz, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da 11'leri merak ediliyor. Özellikle Moses'in yokluğunda Yanal'ın Ferdi ve Deniz kararı merakla bekleniyor. İşte kritik karşılaşmaya dair notlar...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 12:21
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Ersun Yanal'dan Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 14. haftasının açılış karşılaşmasında Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 4 haftadır kaybetmeyen Ankara ekibi Kadıköy'den puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yaparken, Fenerbahçe ise 2 maçtır kaybettiği puanları telafi etmenin peşinde olacak.

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Ersun Yanal'dan Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri...

Ersun Yanal'ın çok güvendiği Dirar kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Bir diğer önemli isim Moses da sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Fenerbahçeli taraftarlar Yanal'ın ilk 11'e kimlere şans vereceğini merak ediyor. Özellikle Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor maçındaki performansı ile parmak ısırttı.

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Ersun Yanal'dan Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri...

Taraftarlar Kadıoğlu'nun ilk 11'de yer almasını istiyor. Yanal'ın Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu arasında nasıl bir tercih yapacağı maç öncesi en çok tartışılanlar arasında yer alıyor. Deneyimli teknik adam maç öncesi kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i...

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Ersun Yanal'dan Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri...

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN MUHTEMEL 11'İ

Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'yi yıkacak planı hazırlamaya çalışıyor. Deneyimli çalıştırıcının kafasındaki 11 şöyle:

Ertaç, Diallo, Flavio, Toure, Halil, Baiano, Berat, Sio, Sessegnon, Candeias, Stancu

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Ersun Yanal'dan Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

KALEDE: ALTAY