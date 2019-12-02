Ersun Yanal Ziraat Türkiye Kupası için 11'ini belirledi

Fenerbahçe 13. hafta maçında Göztepe deplasmanında aldığı 1 puanın ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal, İstanbulspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nın planını belirledi. Yanal, bu maça çıkaracağı 11'i de belirlerken, Ferdi Kadıoğlu ve genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz ile ilgili de flaş bir karar aldı...