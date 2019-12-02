02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Ersun Yanal Ziraat Türkiye Kupası için 11'ini belirledi

Fenerbahçe 13. hafta maçında Göztepe deplasmanında aldığı 1 puanın ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal, İstanbulspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nın planını belirledi. Yanal, bu maça çıkaracağı 11'i de belirlerken, Ferdi Kadıoğlu ve genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz ile ilgili de flaş bir karar aldı...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 11:56
  • 1
  • 21
Ersun Yanal Ziraat Türkiye Kupası için 11'ini belirledi

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler kupaya çevrildi...

  • 2
  • 21
Ersun Yanal Ziraat Türkiye Kupası için 11'ini belirledi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

  • 3
  • 21
Ersun Yanal Ziraat Türkiye Kupası için 11'ini belirledi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda Göztepe maçında ilk 11 başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

  • 4
  • 21
Ersun Yanal Ziraat Türkiye Kupası için 11'ini belirledi

Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

  • 5
  • 21
Ersun Yanal Ziraat Türkiye Kupası için 11'ini belirledi

Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. İdmanda U19 Takımı futbolcuları da yer aldı.