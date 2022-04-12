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Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Kime hizmet ediyorsun?

Türk futbolu geçtiğimiz günlerde MHK tarafından düdükleri asılan 13 hakemi konuştu. Tahkim Kurulu'nca bozulan karar sonrası görevlerine geri dönen hakemler, Süper Lig maçlarında düdük çalmaya devam ettiler. Olayın yankıları halen daha sürüyor. Sabah Gazetesinin usta yazarı Erman Toroğlu, yaşanan skandalların perde arkasını açıklamaya devam ederken, yardımcı hakem Tarık Ongun'la ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Kime hizmet ediyorsun" başlıklı yazısında Toroğlu, Ongun'la ilgili flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:06
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Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Kime hizmet ediyorsun?
MHK'da kriz devam ediyor. Geçtiğimiz ay MHK, 13 hakemi görevden almış ve fakat bu karar Tahkim Kurulu tarafından bozulmuş ve hakemler görevine dönmüştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Kime hizmet ediyorsun?
Bu sezon krize dönüşen hakem atamaları tartışmaları da hala devam ediyor. MHK içindeki bu kriz devam ederken aynı zamanda TFF Başkanı Nihat Özdemir de istifa etmişti.
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Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Kime hizmet ediyorsun?
SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında çok konuşulacak bir olayı kaleme aldı. Hakem Tarık Ongun hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanarak yaşanan krizi ortaya çıkardı. İşte Erman Toroğlu'nun o ifadeleri...
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Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Kime hizmet ediyorsun?

"TARIK ONGUN KİME HİZMET EDİYORSUN!"

Pazar günü A Spor'daki Takım Oyunu'nda inanılır gibi olmayan bir hakem olayından bahsettim. Bizim, Takım Oyunu programından sonra yapılan yayınlarda basındaki bazı insanlar tuhaf tuhaf şeyler konuşmuşlar.

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Erman Toroğlu’ndan olay sözler: Kime hizmet ediyorsun?
Tabii söz uçuyor ve bu yazıyı yazmak mecburiyetinde kaldım. Şimdi bu ileri zekalı televizyoncu ve gazeteciler acaba ne yapacaklar?