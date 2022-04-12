Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Kime hizmet ediyorsun?

Türk futbolu geçtiğimiz günlerde MHK tarafından düdükleri asılan 13 hakemi konuştu. Tahkim Kurulu'nca bozulan karar sonrası görevlerine geri dönen hakemler, Süper Lig maçlarında düdük çalmaya devam ettiler. Olayın yankıları halen daha sürüyor. Sabah Gazetesinin usta yazarı Erman Toroğlu, yaşanan skandalların perde arkasını açıklamaya devam ederken, yardımcı hakem Tarık Ongun'la ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Kime hizmet ediyorsun" başlıklı yazısında Toroğlu, Ongun'la ilgili flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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