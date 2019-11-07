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Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bana bak Ali
A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek sözler söyledi. Toroğlu, ''Takım mağlup olunca sakın başka yönlere gitme. Teknik direktörüne bak, takımına bak Ali. Sonra muhallebi yerken dişin kırılır. Senin üstüne gelen, söz konusu medya kuruluşları hangileri? İkili oynama. Önce ne istediğine karar ver.'' ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun açıklamalarının tamamı...
Giriş Tarihi: 07.11.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 08:50
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