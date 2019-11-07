Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bana bak Ali

Teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir yerde VAR sistemi çok iyi tam yerine oturtulursa işler daha pozitif yöne gider..." Tarih 31 Ekim 2019: "Biri siyasi diğeri sportif nedenlerden Türkiye'nin iki büyük medya grubu benim üzerime geliyor."