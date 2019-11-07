07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bana bak Ali

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek sözler söyledi. Toroğlu, ''Takım mağlup olunca sakın başka yönlere gitme. Teknik direktörüne bak, takımına bak Ali. Sonra muhallebi yerken dişin kırılır. Senin üstüne gelen, söz konusu medya kuruluşları hangileri? İkili oynama. Önce ne istediğine karar ver.'' ifadelerini kullandı. İşte Toroğlu'nun açıklamalarının tamamı...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 08:50
  • 1
  • 31
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bana bak Ali

A Spor'un deneyimli yorumcusu Erman Toroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşecek sözler geldi.

İşte Toroğlu'nun o açıklamalar:

Tarih 21 Mayıs 2019, Fenerbahçe Başkanı konuşuyor: "Evet, hakem hataları konuşuluyor.

  • 2
  • 31
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bana bak Ali

Dikkat ederseniz sezon sonuna doğru artarak konuşulmaya başlandı. Bize göre 'kurgulanmış bir düzen var burada' ne yazık ki böyle söylüyorum.

  • 3
  • 31
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bana bak Ali

Teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir yerde VAR sistemi çok iyi tam yerine oturtulursa işler daha pozitif yöne gider..." Tarih 31 Ekim 2019: "Biri siyasi diğeri sportif nedenlerden Türkiye'nin iki büyük medya grubu benim üzerime geliyor."

  • 4
  • 31
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bana bak Ali

Tarih 5 Kasım 2019:
"Bir hakem eskisi bu maçta yaşananları sanki ligimiz dizayn ediliyor, işler organize ediliyor tarzında konuşuyor.

  • 5
  • 31
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bana bak Ali

Bir adım daha ileri gidiyorum. Fenerbahçe'ye bağdaştırıldı. Bir adım daha ileri gidiyorum benim şahsıma kadar getirildi.