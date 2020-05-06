Erkan Zengin'den flaş corona virüs itirafı: Yarısında var virüs Adana Demirspor'un oyuncusu Erkan Zengin, geçtiğimiz günlerde İsveç'teki sağlık skandalını 'İsveç'te ölsen daha iyi' diyerek eleştirmişti. Zengin'in bu açıklamasından sonra, İsveç'ten yıldız oyuncuya çirkin ifadeler kullanıldı. Başarılı oyuncu Zengin, İsveç'te yaşanan sağlık skandalının farklı boyutlarını da aktarırken anlattıkları tüyler ürpertti. Giriş Tarihi: 06.05.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 09:59
İsveç'te korona testi pozitif çıkmasına karşın hastaneye kabul edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızının çektiği video sonrasında Sağlık Bakanlığı özel bir jet göndererek vatandaşımızı alıp Türkiye'ye getirmişti.
Hürriyet'in haberine göre; Erkan Zengin ise konuyla ilgili ''İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Orada ölsen daha iyi. Öyle bir durum var. Hastaneye almazlar şu an. Benim kuzenlerimde de virüs oldu, hepsi evde kalıyor. Hastaneye gitseler bile almıyorlar. Evde geçirdiler bu hastalığı. Devletimizin uçak gönderdiğini gördüm ve tüylerim diken diken oldu. Biz bugün İsveç'in bakmadığı hastamızı uçak gönderip aldık. Bu inanılmaz bir durum ve gurur verici bir şey. Bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu gördü. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, ABD'yi görüyoruz. Buradaki bakanların bile Türkiye'yle ilgili söyledikleri çok güzel.'' sözlerini kullanmıştı.
'KAFA OLARAK HAZIR OLUR MUYUZ?' 4 haftalık süre aslında yeter. Futbolcu olarak kendimizi fiziksel olarak hazırlarız ama mental olarak ne kadar yeter ondan emin değilim. Antrenmanlarda fiziğimizi toparlamak kolay bir şey ama 4 hafta için kafa olarak hazır olur muyuz onu bilmiyorum. 'İSVEÇ ÇOK RAHAT DAVRANIYOR' Şu an ne olacağını kimse ön göremez. Bütün dünya aynı sıkıntıları yaşıyor. İsveç'i örnek verebilirim. Ligleri başlattılar, bir tarih verdiler. Yine ertelediler. İsveç çok rahat davranıyor. İnsanlar işe gidiyor falan. Hani başlarız lige ama ne olacağını hiç bilmiyorum. 'O SENE BU SENE...' Adana Demirspor'da çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım var. İnanılmaz bir düzen var. Bu da benim performansımı olumlu etkiledi tabii. Şu an 4. sırada olmamız bizim takıma yakışmadı diye düşünüyorum. 2. sırada olabilirdik. İçerideki son 2-3 maçımızda puan kaybı oldu. Çok da iyi başlamıştık 2. sezona. İnanılmaz bir takımımız var. Lig başlarsa hazırlık kampının bize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bu sene taraftarla birlikte bir bütün oluşturduk. Bu sene o sene diyoruz. İnşallah bu sene Süper Lig'e çıkacağız. Bundan eminiz.