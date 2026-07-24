Efsane antrenör Bogdan Tanjevic usulsüz haciz davasını kazandı

A Milli Basketbol Takımı'nı 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyaya taşıyan efsane antrenör Bogdan Tanjevic, Diyarbakır'daki bir icra dosyası kapsamında usulsüz tebligat nedeniyle banka hesapları ve mal varlığına konulan hacizlere karşı açtığı davayı kazandı.

Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden Bogdan Tanjevic, bu kez parkede değil mahkeme salonunda verdiği hukuk mücadelesiyle gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre, Tanjevic, tarafı olmadığı Diyarbakır'daki bir icra dosyası kapsamında gönderilen haciz ihbarnameleri nedeniyle mağduriyet yaşadı. Uzun yıllardır İtalya'nın Trieste kentinde yaşayan deneyimli antrenöre ait tebligatlar, Türkiye'de nüfus kayıtlarında yer alan İstanbul'daki adresine gönderildi. İlk tebligatlar adreste kimsenin bulunamaması nedeniyle ulaştırılamadı. Daha sonra hazırlanan haciz ihbarnameleri ise mahalle muhtarına bırakıldı ve kapıya haber kâğıdı yapıştırılarak tebliğ edilmiş sayıldı.

HACİZLERİ BANKA HESAPLARINDAN ÖĞRENDİ Bogdan Tanjevic, banka hesaplarına ve mal varlığına haciz uygulanmasının ardından durumdan haberdar oldu. Bunun üzerine avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla dava açıldı. Dava dilekçesinde, Tanjevic'in söz konusu adreste sürekli ikamet etmediği, icra takibinden haberdar edilmediği ve tebligat işlemlerinin usule aykırı olduğu belirtildi.

MAHKEME USULSÜZ TEBLİGATA DİKKAT ÇEKTİ Diyarbakır 1. İcra Hukuk Mahkemesi, dosyadaki tebligat işlemlerini ayrıntılı şekilde inceledi. Mahkeme, tebligatı yapan görevlinin adreste yaptığı araştırmaları ve görüştüğü kişilere ilişkin bilgileri usule uygun biçimde tutanağa geçirmediğini tespit etti. Bu nedenle ilk tebligat işlemlerinin geçersiz olduğuna hükmeden mahkeme, buna bağlı olarak muhtara bırakılan ve kapıya haber kâğıdı yapıştırılarak yapılan sonraki tebligatların da hukuken geçerli sayılamayacağına karar verdi.

TÜRKİYE'DE SÜREKLİ YAŞAMADIĞI KAYITLARLA DOĞRULANDI Yargılama sırasında Tanjevic'in Türkiye'ye giriş-çıkış kayıtları da incelendi. Emniyet kayıtlarına göre deneyimli antrenörün Türkiye'de sürekli ikamet etmediği, ülkeye yalnızca kısa süreli ziyaretlerde bulunduğu belirlendi. Mahkeme, Tanjevic yönünden icra takibinin durdurulmasına, banka hesapları ve mal varlığı üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına karar verdi.