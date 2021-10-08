08 Ekim 2021, Cuma
Dünyanın gözü İstanbul'da! Formula 1 için büyük gün geldi!
Formula 1, İstanbul heyecanında ilk gün geride kaldı. Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde, 9 Ekim Cumartesi günü yapılacak sıralama turu mücadelesi ve 10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesinde takımlar Intercity İstanbul Park'ta antrenman turlarına çıktı. İngiliz pilot Lewis Hamilton antrenman turlarında en iyi dereceyi yapan yarışçı oldu.
Giriş Tarihi: 08.10.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 16:46
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