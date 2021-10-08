08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın gözü İstanbul'da! Formula 1 için büyük gün geldi!

Dünyanın gözü İstanbul'da! Formula 1 için büyük gün geldi!

Formula 1, İstanbul heyecanında ilk gün geride kaldı. Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde, 9 Ekim Cumartesi günü yapılacak sıralama turu mücadelesi ve 10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesinde takımlar Intercity İstanbul Park'ta antrenman turlarına çıktı. İngiliz pilot Lewis Hamilton antrenman turlarında en iyi dereceyi yapan yarışçı oldu.

Giriş Tarihi: 08.10.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 16:46
  • 1
  • 49
Dünyanın gözü İstanbul’da! Formula 1 için büyük gün geldi!

Tüm zamanların en çok izlenen organizasyonlarından biri olma özelliği taşıyan Formula 1, düzenlendiği kentlerin tanıtımı ve prestiji açısından da çok büyük bir artı değer yaratıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 49
Dünyanın gözü İstanbul’da! Formula 1 için büyük gün geldi!

EN ÇOK KAZANAN FELIPE MASSA

İlk olarak Ağustos 2005'te gerçekleştirilen İstanbul Grand Prix'sini McLaren-Mercedes adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen kazanmıştı. Sonraki üç yıl boyunca yarışta zirveyi kimseye kaptırmayan Ferrari'nin Brezilyalı Pilot'u Felippe Massa, İstanbul'daki pistin de en fazla kazananı olma unvanına sahip.

  • 3
  • 49
Dünyanın gözü İstanbul’da! Formula 1 için büyük gün geldi!

2011 yılında Red Bull Racing'in Alman pilotu Sebastian Vettel'in zaferinden sonra dokuz yıl boyunca İstanbul'da gerçekleşmeyen yarışlar, geçtiğimiz yıldan itibaren Intercity İstanbul Pisti'nde tüm heyecanıyla yeniden yaşanmaya başlandı.

  • 4
  • 49
Dünyanın gözü İstanbul’da! Formula 1 için büyük gün geldi!

TASARLAYAN İSİM HER YARIŞÇI HEM MÜHENDİS

Yarışçı ve mühendis Herman Tilke'nin tasarladığı ve 150 bin izleyici kapasitesine sahip olan Intercity İstanbul Pisti tam 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. Herman Tilke, İstanbul pistinin yanı sıra Şangay ve Bahreyn'de de yarışların gerçekleştiği pistlerin tasarımcısı olarak biliniyor.

  • 5
  • 49
Dünyanın gözü İstanbul’da! Formula 1 için büyük gün geldi!

5 bin 338 metre uzunluğa sahip İstanbul pistinde yarışlar saat yönünün tersinde gerçekleşiyor. Bu yönüyle de İstanbul, diğer pek çok rakibinden ayrışıyor. Intercity geçtiğimiz dönemde 2005-2007 yılları arasında Moto GP'ye de üç sezon boyunca ev sahipliği yapmıştı.