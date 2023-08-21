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Dünyanın en pahalı futbolcuları arasında bir Türk! Milli gururumuz o listeye girdi!

CIES (Futbol Araştırmaları Merkezi), 19 yaş altı futbolcuların en yüksek piyasa değerlerine sahip olduğu listeyi oluşturdu. Bu listede, genç yeteneklerin gelecekteki potansiyellerini yansıtan önemli bir gösterge yer alıyor. Bu çerçevede, milli futbolcumuz adını duyuran isimlerden biri olarak yer aldı. Kendisi, 19 yaş altı kategorisindeki en yüksek piyasa değerine sahip futbolculardan biri olarak göze çarpıyor. İşte dünyanın en pahalı futbolcuları listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 19:16
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Dünyanın en pahalı futbolcuları arasında bir Türk! Milli gururumuz o listeye girdi!

CIES (Futbol Araştırmaları Merkezi), geleceğin yıldız futbolcularını belirlemek adına 19 yaş altı futbolcuların en yüksek piyasa değerlerine sahip olduğu bir liste oluşturdu. Bu liste, genç yeteneklerin potansiyellerini ve değerlerini yansıtan önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda, milli futbolcumuz da adını duyuran isimler arasında yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en pahalı futbolcuları arasında bir Türk! Milli gururumuz o listeye girdi!

YOUSSOUFA MOUKOKO - 59.9 MİLYON EURO

18 YAŞ Borussia Dortmund forması giyen Moukoko, 19 yaş altındaki futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek oyuncu sıralamasında zirvede yer alıyor.

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Dünyanın en pahalı futbolcuları arasında bir Türk! Milli gururumuz o listeye girdi!

VITOR ROQUE - 53.5 MİLYON EURO

18 YAŞ Gelecek sezon Barcelona forması giyecek Vitor Roque bu sezonu Club Athletico Paranaense'de geçirecek.

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Dünyanın en pahalı futbolcuları arasında bir Türk! Milli gururumuz o listeye girdi!

RICO LEWIS - 45.1 MİLYON EURO

Manchester City altyapısından a takıma çıkan Rico Lewis, 18 yaşında Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, UEFA Süper Kpa şampiyonlukları yaşadı.

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Dünyanın en pahalı futbolcuları arasında bir Türk! Milli gururumuz o listeye girdi!

EVAN FERGUSON - 44.9 MİLYON EURO

18 YAŞ İrlanda takımlarından Bohemian'da yetişen Evan Ferguson, Brighton 23 yaş altı takımına transfer edilse de oyuncu a takıma yükseldi.