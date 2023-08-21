Dünyanın en pahalı futbolcuları arasında bir Türk! Milli gururumuz o listeye girdi!

CIES (Futbol Araştırmaları Merkezi), 19 yaş altı futbolcuların en yüksek piyasa değerlerine sahip olduğu listeyi oluşturdu. Bu listede, genç yeteneklerin gelecekteki potansiyellerini yansıtan önemli bir gösterge yer alıyor. Bu çerçevede, milli futbolcumuz adını duyuran isimlerden biri olarak yer aldı. Kendisi, 19 yaş altı kategorisindeki en yüksek piyasa değerine sahip futbolculardan biri olarak göze çarpıyor. İşte dünyanın en pahalı futbolcuları listesi...