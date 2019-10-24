Dünyaca ünlü güzel Türk takımının formasıyla poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Aralarında Amanda Cerny, Swantje Paulina, Megan Fox, Alexandra Stan ve Natasha Thomsen gibi dünyaca ünlü güzellerin yer aldığı birçok isim Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formalarıyla pozlar verdiler. Sosyal medyada binlerce beğeni alan bu fotoğrafların ardından, güzellerin Türkiye'deki hayran sayıları da oldukça arttı.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 15:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





