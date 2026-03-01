Dünya Kupası'na savaş şoku: İran çekilecek mi?

Dünya futbolu şokta! İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, ABD ile yaşanan sıcak çatışmalar nedeniyle 2026 Dünya Kupası'ndan çekilme sinyali verdi. Grup maçlarının tamamını ABD'de oynayacak olan İran'ın olası kararı turnuvada dengeleri bozarken, ülkedeki yerel lig de süresiz durduruldu. Eski Real Madridli kaleci Adan dahil yabancı yıldızlar ülkeden kaçmaya çalışıyor. İşte futbol dünyasını sarsan o açıklamanın detayları...

2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden İran'da turnuvaya dair ciddi bir belirsizlik ortaya çıktı. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail ile yaşanan son askeri gelişmelerin ardından organizasyona katılamayabileceklerini dile getirdi.

"UMUTLA BAKMAMIZ PEK OLASI DEĞİL" Federasyon Başkanı Mehdi Taj, yaptığı açıklamada durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi: "Bugün olanlar ve ABD'nin saldırısı nedeniyle Dünya Kupası'na umutla bakmamız pek olası değil. Ancak bu konuda nihai karar vermek spor yetkililerinin görevidir."

MAÇLAR ABD TOPRAKLARINDA Turnuva fikstürüne göre İran'ın üç grup maçını da krizin merkezi olan ABD'de oynayacak olması tartışmayı daha da derinleştiriyor. Takımın 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda, 21 Haziran'da yine Los Angeles'ta Belçika ve 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile karşılaşması planlanıyordu. Ancak mevcut siyasi atmosfer bu maçların oynanmasını imkansız hale getirebilir.

İRAN'DA LİG DURDU, YILDIZLAR KAÇIYOR Mehdi Taj yerel ligin de süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Bu karar, İran kulüplerinde forma giyen dünyaca ünlü yıldızları da vurdu. BFV İstiklal'de oynayan eski Real Madrid kalecisi Antonio Adan'ın Madrid'e ulaştığı öğrenilirken, Munir ve Ivan Sanchez gibi isimlerin karayoluyla İran'dan ayrılmaya çalıştıkları bildirildi.