Dünya Kupası öncesi A Millilerde şok! Yıldız isim ilk maça yetişecek mi?

Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımız, 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacak.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki en önemli isimlerinden olması beklenen Kenan Yıldız, henüz takımla çalışmalara başlayamadı.

Milli oyuncunun, Ay-Yıldızlıların Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giymesi mümkün görünmüyor.

Genç kanat oyuncusuyla ilgili asıl risk ise grupta oynanacak ilk maçla ilgili. Sağlık ekibi, Yıldız'ı 14 Haziran'da Avustralya ile yapılacak olan karşılaşmaya yetiştirmek istiyor.