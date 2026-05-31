Dünya Kupası öncesi A Millilerde şok! Yıldız isim ilk maça yetişecek mi?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Millilerde sakatlığı bulunan Kenan Yıldız'ın Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynanacak hazırlık maçlarında forma giymesi mümkün görünmüyor. Sağlık ekibi Kenan'ı Dünya Kupası'nda oynanacak Avustralya maçına yetiştirmeye çalışacak.
Genç kanat oyuncusuyla ilgili asıl risk ise grupta oynanacak ilk maçla ilgili. Sağlık ekibi, Yıldız'ı 14 Haziran'da Avustralya ile yapılacak olan karşılaşmaya yetiştirmek istiyor.