Dünya Kupası öncesi A Millilerde şok! Yıldız isim ilk maça yetişecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Millilerde sakatlığı bulunan Kenan Yıldız'ın Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynanacak hazırlık maçlarında forma giymesi mümkün görünmüyor. Sağlık ekibi Kenan'ı Dünya Kupası'nda oynanacak Avustralya maçına yetiştirmeye çalışacak.

Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımız, 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacak.

Milliler, özel maç öncesi hazırlıklarını sürdürürken, Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki en önemli isimlerinden olması beklenen Kenan Yıldız, henüz takımla çalışmalara başlayamadı.

Milli oyuncunun, Ay-Yıldızlıların Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giymesi mümkün görünmüyor.

Genç kanat oyuncusuyla ilgili asıl risk ise grupta oynanacak ilk maçla ilgili. Sağlık ekibi, Yıldız'ı 14 Haziran'da Avustralya ile yapılacak olan karşılaşmaya yetiştirmek istiyor.

Baldırındaki sakatlığın geçmesi için özel tedavi uygulanan ve ayrıca idman programına tabi tutulan Kenan Yıldız'ın durumu yakından gözlemleniyor.

EN UZUN YOL TÜRKİYE'NİN!

Türkiye, Dünya Kupası'nda seyahat mesafeleri ve sık uçuşların yaratacağı yorgunluk söz konusu olduğunda D Grubu'ndaki açık ara en dezavantajlı takım konumunda.

Milliler grup maçları boyunca yaklaşık 9 bin kilometre yol kat edecek. Paraguay 600, ABD 1800, Avustralya ise 2100 kilometre yol yapacak.

