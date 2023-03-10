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Dünya devlerinin gözü Galatasaray'da! Şimdi de Okan Buruk için devreye girdiler

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın yıldız oyuncuları gösterdikleri başarılı performans ile devlerin dikkatini çekmeyi başarırken, İtalya'dan gelen iddia şaşırttı. Daha önce Milan'ın Icardi, Torreira ve Zaniolo'ya talip olduğu iddia edilirken şimdi de bir başka Serie A devi Inter'in teknik direktör Okan Buruk'u takımın başına geçirmek istediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:40
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Dünya devlerinin gözü Galatasaray’da! Şimdi de Okan Buruk için devreye girdiler

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Okan Buruk için İtalya'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

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Dünya devlerinin gözü Galatasaray’da! Şimdi de Okan Buruk için devreye girdiler

Taraftarını da şampiyonluğa inandıran Okan Buruk, ligde 13 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Beşiktaş'ın rekorunu da egale etti. Hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçını da kazanarak yeni rekorun sahibi olmak isteyen Okan Buruk için dünya devi Inter devreye girdi.

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Dünya devlerinin gözü Galatasaray’da! Şimdi de Okan Buruk için devreye girdiler

InterLive, Simone Inzaghi ile yollarını ayırması beklenen Inter'de yeni sezon için Okan Buruk isminin gündeme geldiğini belirtiyor.

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Dünya devlerinin gözü Galatasaray’da! Şimdi de Okan Buruk için devreye girdiler

Okan Buruk'un isminin öne çıkmasında Galatasaray'ın Süper Lig'deki liderliği gösterilmemekte. Inter'in başarılı çalıştırıcının kurduğu oyuncu ilişkilerini öne çıkardığı aktarılmakta.

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Dünya devlerinin gözü Galatasaray’da! Şimdi de Okan Buruk için devreye girdiler

Özellikle Icardi gibi yıldızların yaptığı açıklamalarda Okan Buruk hakkında övgü dolu ifadeler kullanmaları İtalyan ekibinin ilgisini buraya çevirmiş durumda.