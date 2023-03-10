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Dünya devlerinin gözü Galatasaray'da! Şimdi de Okan Buruk için devreye girdiler
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın yıldız oyuncuları gösterdikleri başarılı performans ile devlerin dikkatini çekmeyi başarırken, İtalya'dan gelen iddia şaşırttı. Daha önce Milan'ın Icardi, Torreira ve Zaniolo'ya talip olduğu iddia edilirken şimdi de bir başka Serie A devi Inter'in teknik direktör Okan Buruk'u takımın başına geçirmek istediği belirtildi.