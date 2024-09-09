09 Eylül 2024, Pazartesi
Dünya Beşiktaş'ın transferlerini konuşacak! 2 yıldızla söz kesildi
Beşiktaş, transfer tahtasının kapanmasına sayılı günler kala dünyaca ünlü 2 yıldızı takıma katmak üzere temaslarını sıklaştırdı. Başkan Hasan Arat ikili ilişkilerini kullanarak forvet bölgesine dikkat çeken bir ismi almak üzere görüşmelerde önemli mesafe aldı. Yıldız golcünün transferi için siyah beyazlı yönetimin kaynak arayışında olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:27