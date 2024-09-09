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Dünya Beşiktaş'ın transferlerini konuşacak! 2 yıldızla söz kesildi

Beşiktaş, transfer tahtasının kapanmasına sayılı günler kala dünyaca ünlü 2 yıldızı takıma katmak üzere temaslarını sıklaştırdı. Başkan Hasan Arat ikili ilişkilerini kullanarak forvet bölgesine dikkat çeken bir ismi almak üzere görüşmelerde önemli mesafe aldı. Yıldız golcünün transferi için siyah beyazlı yönetimin kaynak arayışında olduğu iddia edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:27
Dünya Beşiktaş’ın transferlerini konuşacak! 2 yıldızla söz kesildi
Immobile ve Rafa Silva transferleriyle ses getiren Beşiktaş, dünyaca ünlü iki yıldızı daha kadrosuna katmanın planlarını yürütüyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın transfer sürecini kendisi yürüttüğü ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
Dünya Beşiktaş’ın transferlerini konuşacak! 2 yıldızla söz kesildi
Yaz transfer döneminde yaptığı Immobile, Rafa Silva ve Paulista gibi flaş transferlerle sezona çok hızlı giren Beşiktaş iki bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Dünya Beşiktaş’ın transferlerini konuşacak! 2 yıldızla söz kesildi
Aboubakar'ı Hatay'a gönderen Siyah-Beyazlılar, Amartey ve Chamberlain ile de yollarını ayırmanın formüllerini arıyor.
Dünya Beşiktaş’ın transferlerini konuşacak! 2 yıldızla söz kesildi
Kartal'da ayrıca Jean Onana'nın kiralık gitmesi için de Süper Lig'den kulüp aranıyor.
Dünya Beşiktaş’ın transferlerini konuşacak! 2 yıldızla söz kesildi

SAĞ BEKE TRIPPIER ATAĞI

Söz konusu ayrılıkların yaşanması durumunda Beşiktaş sağ bek ve sol kanadına takviye yapmayı planlıyor. Siyah-Beyazlılar, sağ bek transferinde Newcastle United'ın oyuncusu Kieran Trippier'e yöneldi.