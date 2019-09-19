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Diagne Galatasaraylıları çıldırttı! Club Brugge - Galatasaray maçına damga vuran an...

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu ilk karşılaşmasında Belçika'nın güçlü takımlarından Club Brugge'e konuk oldu. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın eski forveti Mbaye Diagne'nin son dakikalarda yaşanan Brugge atağında "penaltı beklentisi" ise maça damga vurdu. İşte dev maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 08:22
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Diagne Galatasaraylıları çıldırttı! Club Brugge - Galatasaray maçına damga vuran an...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi macerasına Belçika'da başladı.


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Diagne Galatasaraylıları çıldırttı! Club Brugge - Galatasaray maçına damga vuran an...

Sarı Kırmızılı ekip, A Grubu ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.


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Diagne Galatasaraylıları çıldırttı! Club Brugge - Galatasaray maçına damga vuran an...

Transferin son gününde Brugge'a transfer olan Diagne, 73. dakikada oyuna girdi.

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Diagne Galatasaraylıları çıldırttı! Club Brugge - Galatasaray maçına damga vuran an...

Maçın 88. dakikasında Club Brugge futbolcuları, Marcao'nun elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

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Diagne Galatasaraylıları çıldırttı! Club Brugge - Galatasaray maçına damga vuran an...

Diagne'nin pozisyonu bırakıp, ısrarla itirazı ise Galatasaraylı taraftarların sert tepkisine sebep oldu.