Diagne Galatasaraylıları çıldırttı! Club Brugge - Galatasaray maçına damga vuran an...

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu ilk karşılaşmasında Belçika'nın güçlü takımlarından Club Brugge'e konuk oldu. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın eski forveti Mbaye Diagne'nin son dakikalarda yaşanan Brugge atağında "penaltı beklentisi" ise maça damga vurdu. İşte dev maçtan kareler...