Derbinin kahramanı Mostafa Mohamed hakkında şaşırtan gerçek!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi tek golle geçerek liderlik koltuğuna otururken, sarı kırmızılılara galibiyeti getiren tek golü atan Mostafa Mohamed sosyal medyayı salladı. Sarı kırmızılı taraftarlar genç oyuncu ile ilgili merak edilenleri araştırırken, Mısırlı golcü ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı.