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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Derbinin kahramanı Mostafa Mohamed hakkında şaşırtan gerçek! Derbinin kahramanı Mostafa Mohamed hakkında şaşırtan gerçek!
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi tek golle geçerek liderlik koltuğuna otururken, sarı kırmızılılara galibiyeti getiren tek golü atan Mostafa Mohamed sosyal medyayı salladı. Sarı kırmızılı taraftarlar genç oyuncu ile ilgili merak edilenleri araştırırken, Mısırlı golcü ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.02.2021 09:15
Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de geçen sezonun ardından bu yıl da yenmeyi başardı. Uzun yıllar süren hasreti geçen sezon 3-1'lik skorla sonlandıran Aslan, dün akşam ise yeni transfer Mostafa Mohamed'in tek golüyle kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devre arası transfer döneminde gelen 23 yaşındaki forvet, ayağının tozuyla 2 maçta 2 gol atmayı başardı. Kadıköy'de galibiyeti getiren golü atan Mohamed'le ilgili ise ilginç detaylar ortaya çıkıyor.
Fenerbahçe'ye attığı golle galibiyeti getiren Mohamed'in ülkesi Mısır'daki lakabının Debbabe olduğu ifade ediliyor. Bu lakabın ise oyuncunun fizik yapısıyla ilgisi olduğu belirtiliyor.
MISIR BASININDA GÜNDEM OLDU!
Öte yandan Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe derbisindeki performansı ülkesi Mısır'da da gündem oldu. Mısır basını golcü oyuncuyu manşetlere taşırken, "İlk derbisinde golünü attı", "Galatasaray'ı liderliğe taşıdı", "İstanbul'da Mostafa Mohamed'in gecesi" şeklinde ifadeler kullanıldı.
Ülkesi Mısır'da 'Debbabe' lakaplı Mostafa Mohamed, ilk derbisinde Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Debbabe'nin kelime anlamını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 'Tank' olarak açıklamıştı.