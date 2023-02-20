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Depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'ya ülkesinde duygusal karşılama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı. Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze evine nakledildi.

Giriş Tarihi: 20.02.2023 01:08 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 01:09
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Depremde hayatını kaybeden Christian Atsu’ya ülkesinde duygusal karşılama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı.

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Depremde hayatını kaybeden Christian Atsu’ya ülkesinde duygusal karşılama

Atsu'nun cenazesini taşıyan Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı, Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.

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Depremde hayatını kaybeden Christian Atsu’ya ülkesinde duygusal karşılama

Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze evine nakledildi.

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Depremde hayatını kaybeden Christian Atsu’ya ülkesinde duygusal karşılama

Atsu için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi daha sonra açıklanacak.

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Depremde hayatını kaybeden Christian Atsu’ya ülkesinde duygusal karşılama