20 Şubat 2023, Pazartesi
Depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'ya ülkesinde duygusal karşılama
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı. Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze evine nakledildi.
Giriş Tarihi: 20.02.2023 01:08 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 01:09
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