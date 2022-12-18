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Haberler Galeri Danimarkalı spikerden hadsiz hareket! Dünya Kupası'nda tarih yazan Faslı futbolculara ırkçılık yaptı

Danimarkalı spikerden hadsiz hareket! Dünya Kupası'nda tarih yazan Faslı futbolculara ırkçılık yaptı

Dünya Kupası'nda tarih yazan Fas, üçüncülük maçında Hırvaitstan'a mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada bitirdi. Faslı yıldızların maç sonlarında annelerine sarıldığı görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Danimarkalı bir TV spikerinin canlı yayında Faslı yıldızlar için söylediği skandal sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 18.12.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 13:34
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Danimarkalı spikerden hadsiz hareket! Dünya Kupası’nda tarih yazan Faslı futbolculara ırkçılık yaptı

2022 FIFA Dünya Kupası, tüm dünyanın Katar'a kilitlenmesine neden oldu. Final için gözler bu akşama çevrilmişken Danimarkalı sunucunun yaptığı skandal hareket dünya gündemine oturdu.

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Danimarkalı spikerden hadsiz hareket! Dünya Kupası’nda tarih yazan Faslı futbolculara ırkçılık yaptı

Danimarka kanalı TV 2 Nyheder'da sunucu olan Soren Lippert, Faslı oyuncuların annelerine sarıldığı anlar televizyondan geçerken, maymunların birbirlerine sarıldığı bir resimi havaya kaldırarak kameralara gösterdi.

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Danimarkalı spikerden hadsiz hareket! Dünya Kupası’nda tarih yazan Faslı futbolculara ırkçılık yaptı

Bununla da kalmayan Lippert skandal sözlere yer verererk, "Birbirlerine çok bağlı oldukları için bunu Katar'da ve Fas'ta aile toplantılarında yapıyorlar" dedi.

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Danimarkalı spikerden hadsiz hareket! Dünya Kupası’nda tarih yazan Faslı futbolculara ırkçılık yaptı

Kısa sürede viral olan o anlar sosyal medyada infial yarattı. Bazı medya kuruluşları da Lippert'i hedefe koyarak bu olayın bir rezalet olduğunu söyledi.

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Danimarkalı spikerden hadsiz hareket! Dünya Kupası’nda tarih yazan Faslı futbolculara ırkçılık yaptı

Uluslararası alanda çalışan bir gazeteci de "Avrupa toplumu son derece ırkçı ama bunu kabul etmekte büyük sorun yaşıyorlar. Her şeye mizah diyorlar, ancak gerçek şu ki kendilerini iğrenç bir şakaya çeviriyorlar ve dünyanın geri kalanı da onlarla dalga geçiyor" dedi.