Danimarkalı spikerden hadsiz hareket! Dünya Kupası’nda tarih yazan Faslı futbolculara ırkçılık yaptı

Uluslararası alanda çalışan bir gazeteci de "Avrupa toplumu son derece ırkçı ama bunu kabul etmekte büyük sorun yaşıyorlar. Her şeye mizah diyorlar, ancak gerçek şu ki kendilerini iğrenç bir şakaya çeviriyorlar ve dünyanın geri kalanı da onlarla dalga geçiyor" dedi.