Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları

Dünyanın en popüler ve en sevilen spor dalı olan futbol, her geçen yıl kitlesini daha da büyüterek milyonlarca insana ulaşmayı başarıyor. Her yıl büyük miktarlarda paralar kazanarak servetlerine servet kazanan futbolcular, futbolseverlerin de merakının büyük bir bölümünü oluşturuyor. İngiliz basınından Radio Times, dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusunu listeledi.