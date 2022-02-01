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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları

Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları

Dünyanın en popüler ve en sevilen spor dalı olan futbol, her geçen yıl kitlesini daha da büyüterek milyonlarca insana ulaşmayı başarıyor. Her yıl büyük miktarlarda paralar kazanarak servetlerine servet kazanan futbolcular, futbolseverlerin de merakının büyük bir bölümünü oluşturuyor. İngiliz basınından Radio Times, dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusunu listeledi.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 09:18
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Cristiano Ronaldo’ya büyük şok! İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları
Futbol dünyası, 2021 yazında adeta alt üst oldu. Dünyanın en çok bilinen futbolcuları, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, yeni takımlarına geçtiğimiz yaz aylarında imza attı. 34 yaşındaki Lionel Messi, çocukluğundan itibaren formasını giydiği Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye imza attı. Beklenmedik bir şekilde gerçekleşen ayrılık, futbol dünyasını adeta hüzne boğdu
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Cristiano Ronaldo’ya büyük şok! İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları
Messi'nin ayrılığının ardından Cristiano Ronaldo da, İtalya Serie A ekibi Juventus'tan ayrıldı ve Manchester United'a geri döndü. Ronaldo'nun efsane olduğu kulübe geri dönüşü, futbol dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı.
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Cristiano Ronaldo’ya büyük şok! İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları
Dünyanın en iyi üç oyuncusu olarak kabul edilen Messi, Ronaldo ve Neymar'ın kazançları da büyük merak uyandırıyor. Radio Times, dünyanın en çok kazanan 10 oyuncusunu inceledi. Radio Times, incelemesini L'Equipe ve Forbes gibi mecralardan destek alarak düzenledi.
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Cristiano Ronaldo’ya büyük şok! İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları
10 futbolculuk liste, vergiler hariç şekilde ölçüldü. Öte yandan futbolcuların sözleşmesindeki bonus ve sponsorluk anlaşmaları da hesaplanmadı. İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULARI:
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Cristiano Ronaldo’ya büyük şok! İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları

10. ROBERT LEWANDOWSKİ (BAYERN MÜNİH) – HAFTADA 350.000 STERLİN

2020'de FIFA Yılın Erkek Oyuncusu ödülünü almak, Robert Lewandowski'nin kale önündeki acımasızlığının ödülüydü. 32 yaşındaki forvet, gollerine devam ediyor ve Bundesliga'nın tüm zamanların önde gelen yabancı golcüsü.