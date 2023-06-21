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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo’dan yeni bir rekor daha! Milli Takım'da bir ilke imza attı! İsmi Guinness Rekorlar Kitabı’nda altın harflerle…

Cristiano Ronaldo’dan yeni bir rekor daha! Milli Takım'da bir ilke imza attı! İsmi Guinness Rekorlar Kitabı’nda altın harflerle…

Dünya futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, bir rekora daha imza attı. Kariyerinin son yıllarında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal takımında forma giyen yıldız oyuncu, Portekiz Milli Takımı'yla başardığı ilkle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.06.2023 01:02 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 01:23
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Cristiano Ronaldo’dan yeni bir rekor daha! Milli Takım’da bir ilkle imza attı! İsmi Guinness Rekorlar Kitabı’nda altın harflerle…

Kariyerinin son yıllarında yaşadığı düşüşle futbolseverler için üzüntü yaratan Portekizli efsane, son olarak Al-Hilal'e transfer olmuştu.Suudi Arabistan'a yaptığı transferle futbol tarihinin en çok kazanan futbolcusu olan Ronaldo, adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Cristiano Ronaldo’dan yeni bir rekor daha! Milli Takım’da bir ilkle imza attı! İsmi Guinness Rekorlar Kitabı’nda altın harflerle…

Suudi Arabistan'a yaptığı transferle futbol tarihinin en çok kazanan futbolcusu olan Ronaldo, adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Cristiano Ronaldo’dan yeni bir rekor daha! Milli Takım’da bir ilkle imza attı! İsmi Guinness Rekorlar Kitabı’nda altın harflerle…

EURO 2024 elemeleri için ülkesi Portekiz ile sahaya çıkan 37 yaşındaki efsane, bir rekorla daha tarihe geçmeyi başardı.

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Cristiano Ronaldo’dan yeni bir rekor daha! Milli Takım’da bir ilkle imza attı! İsmi Guinness Rekorlar Kitabı’nda altın harflerle…

UEFA Avrupa Şampiyonası (Euro 2024) Elemeleri J Grubu karşılaşmasında İzlanda ile Portekiz karşı karşıya geldi.

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Cristiano Ronaldo’dan yeni bir rekor daha! Milli Takım’da bir ilkle imza attı! İsmi Guinness Rekorlar Kitabı’nda altın harflerle…

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo mücadeleye ilk 11'de başladı.