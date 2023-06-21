Cristiano Ronaldo’dan yeni bir rekor daha! Milli Takım'da bir ilke imza attı! İsmi Guinness Rekorlar Kitabı’nda altın harflerle…

Kariyerinin son yıllarında yaşadığı düşüşle futbolseverler için üzüntü yaratan Portekizli efsane, son olarak Al-Hilal'e transfer olmuştu.Suudi Arabistan'a yaptığı transferle futbol tarihinin en çok kazanan futbolcusu olan Ronaldo, adından söz ettirmeye devam ediyor.