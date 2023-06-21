21 Haziran 2023, Çarşamba
Cristiano Ronaldo’dan yeni bir rekor daha! Milli Takım'da bir ilke imza attı! İsmi Guinness Rekorlar Kitabı’nda altın harflerle…
Dünya futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, bir rekora daha imza attı. Kariyerinin son yıllarında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal takımında forma giyen yıldız oyuncu, Portekiz Milli Takımı'yla başardığı ilkle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.06.2023 01:02 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 01:23
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