Corona virüsü yenen Rüştü Reçber yaşadıklarını anlattı

"AĞIR BİR TEDAVİ DÖNEMİ GEÇİRDİM"

Şu sıralar evinde karantinada olan Reçber, yavaş yavaş kendine geldiğini belirtirken, "Sağlık durumum her gün iyiye gidiyor. Biraz zayıfladım, çok ağır bir tedavi ile karşı karşıya kaldım, ama iyileşme yolundayım ve Allah'a şükrediyorum. Şimdi yaklaşık 15 gün boyunca evde karantinada kalmam gerekecek." ifadelerini kullandı.