Corona virüsü yenen Rüştü Reçber yaşadıklarını anlattı Corona virüse yakalandıktan sonra hastaneden taburcu olan eski milli kaleci Rüştü Reçber, hastalık sürecinde tüm yaşadıklarını tek tek anlattı. Eski eldivenin yaşadıkları, virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi. Giriş Tarihi: 12.04.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 09:48
Kalecilik kariyerinde Barcelona, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük kulüplerde oynayan, yıllarca Milli Takım formasını başarıyla giyen Rüştü Reçber, dünyayı etkisini altına alan ölümcül virüs coronaya yakalanmıştı.
Hastanede tedavi altına alınan ve bir süre yattıktan sonra taburcu edilen efsane eldivenden geçtiğimiz günlerde iyi haber gelmiş ve son testinin negatif olduğu açıklanmıştı.
Efsane kaleci, İtalya basınına başından geçenleri tek tek anlattı...
Rüştü Reçber, corona virüsle mücadelede içinden geçtiği zor günleri Tuttomercato'ya anlatırken çarpıcı açıklamalar yaptı.
"AĞIR BİR TEDAVİ DÖNEMİ GEÇİRDİM" Şu sıralar evinde karantinada olan Reçber, yavaş yavaş kendine geldiğini belirtirken, "Sağlık durumum her gün iyiye gidiyor. Biraz zayıfladım, çok ağır bir tedavi ile karşı karşıya kaldım, ama iyileşme yolundayım ve Allah'a şükrediyorum. Şimdi yaklaşık 15 gün boyunca evde karantinada kalmam gerekecek." ifadelerini kullandı.