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Haberler Galeri Cimbom transferde hareketli! Dünya çapında ses getirecek yıldız isim yoğun çalışma…

Cimbom transferde hareketli! Dünya çapında ses getirecek yıldız isim yoğun çalışma…

Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarına son sürat devam ettiren Galatasaray, bu yıl üç kulvarda mücadele edecek. Kadrosundaki yıldız isimlere takviye yaparak, Devler Ligi arenasına bomba gibi bir giriş yapmanın planlarını yapan Cimbom, dünya çapında ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.08.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 00:45
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Cimbom transferde hareketli! Dünya çapında ses getirecek yıldız isim yoğun çalışma…

Yeni sezonda şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, transferde önemli adımlar atmaya devam ediyor.

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Cimbom transferde hareketli! Dünya çapında ses getirecek yıldız isim yoğun çalışma…

Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Cimbom, dünya yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Cimbom transferde hareketli! Dünya çapında ses getirecek yıldız isim yoğun çalışma…
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Cimbom transferde hareketli! Dünya çapında ses getirecek yıldız isim yoğun çalışma…
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Cimbom transferde hareketli! Dünya çapında ses getirecek yıldız isim yoğun çalışma…