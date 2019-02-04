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Christian Luyindama saha dışında da hızlı! İşte Luyindama'nın milyonluk otomobili

Süper Lig devi Galatasaray'ın transferin son saatlerinde renklerine bağladığı Christian Luyindama, futboldaki başarısı gibi özel hayatıyla da gündeme geliyor! Sadece yeşil sahalarda değil, yollarda da hızlı olan Christian Luyindama, sahip olduğu otomobillerle de dikkat çekiyor. İşte Christian Luyindama ve ünlü sporcuların milyonluk oyuncakları...

Giriş Tarihi: 04.02.2019 10:45
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Christian Luyindama saha dışında da hızlı! İşte Luyindama'nın milyonluk otomobili

Galatasaray'ın transferin son saatlerinde renklerine bağladığı Christian Luyindama, futboldaki başarısı gibi özel hayatıyla da gündeme geliyor! Sadece yeşil sahalarda değil, yollarda da hızlı olan Christian Luyindama, sahip olduğu otomobillerle de dikkat çekiyor. İşte Christian Luyindama ve ünlü sporcuların milyonluk oyuncakları...

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Christian Luyindama saha dışında da hızlı! İşte Luyindama'nın milyonluk otomobili

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, sahip olduğu araba koleksiyonuyla dikkat çekiyor.

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Christian Luyindama saha dışında da hızlı! İşte Luyindama'nın milyonluk otomobili

Ghana'nın başkenti Accra'daki evinin hangarında tuttuğu belirtilen arabalarını, sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmayı seviyor.

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Christian Luyindama saha dışında da hızlı! İşte Luyindama'nın milyonluk otomobili

Arabalarının bulunduğu garajda, araçların önüne yatak çeken Adebayor, üzerinde uyurken verdiği pozu 'güzellik uykusu' şeklinde lanse ediyor.

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Christian Luyindama saha dışında da hızlı! İşte Luyindama'nın milyonluk otomobili

Yıldız futbolcu bazense bizzat arabalardan bir tanesinin üzerine çıkarak güzellik uykusunu orada çekiyor.