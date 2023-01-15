Chelsea’den Arsenal’e 100 milyon euroluk çalım! Mykhailo Mudryk mavilerde!

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, ara transfer sezonunda Atletico Madrid'den Joao Felix, Molde'den David Datro Fofana, Monaco'dan Benoit Badiashile ve Vasco da Gama'dan Andrey Santos'u transfer ederek kadrosunu güçlendiren Chelsea, Mykhailo Mudryk için 70 milyon avro bonservis bedeli ödedi.