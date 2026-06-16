Cebinde vize parası yoktu! İşte turnuvanın en büyük peri masalı: Vozinha’nın hikayesi...

Dünya Kupası arenasındaki ilk boy gösterisiyle turnuvaya damga vuran Yeşil Burun Adaları, İspanya karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle tarihi bir başarıya imza attı. Maçın gizli kahramanı olan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, sadece kalesini devleştirmekle kalmadı; sosyal medyada bir günde 5.5 milyon takipçiye ulaşarak küresel bir fenomene dönüştü. Vize ücretini dahi ödemekte zorlandığı günlerden dünya vitrinine uzanan deneyimli eldivenin ezber bozan hikayesi haberimizde...

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, H Grubu ilk maçında İspanya ile golsüz berabere kalarak dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan karşılaşmada maçın adamı seçilen 40 yaşındaki kaleci Vozinha, annesinin vize masrafları nedeniyle maça gelememesinden dolayı gözyaşlarına boğuldu.

VİZE PARASINI ÖDEYEMEDİLER... Maçtan sonra basına konuşan Vozinha, "Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi, birkaç yıl önce vefat ettiler."

"Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.

Sonuç itibarıyla, ABD hükümetinin ocak ayında yürürlüğe koyduğu uygulama kapsamında Yeşil Burun Adaları vatandaşlarından vize ücretine ek olarak 15 bin dolara kadar iade edilebilir teminat istenince, Vozinha'nın annesi başvuru sürecini tamamlayamadı.