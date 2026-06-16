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Cebinde vize parası yoktu! İşte turnuvanın en büyük peri masalı: Vozinha’nın hikayesi...

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya Kupası arenasındaki ilk boy gösterisiyle turnuvaya damga vuran Yeşil Burun Adaları, İspanya karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle tarihi bir başarıya imza attı. Maçın gizli kahramanı olan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, sadece kalesini devleştirmekle kalmadı; sosyal medyada bir günde 5.5 milyon takipçiye ulaşarak küresel bir fenomene dönüştü. Vize ücretini dahi ödemekte zorlandığı günlerden dünya vitrinine uzanan deneyimli eldivenin ezber bozan hikayesi haberimizde...

Cebinde vize parası yoktu! İşte turnuvanın en büyük peri masalı: Vozinha’nın hikayesi... 1

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, H Grubu ilk maçında İspanya ile golsüz berabere kalarak dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan karşılaşmada maçın adamı seçilen 40 yaşındaki kaleci Vozinha, annesinin vize masrafları nedeniyle maça gelememesinden dolayı gözyaşlarına boğuldu.

Cebinde vize parası yoktu! İşte turnuvanın en büyük peri masalı: Vozinha’nın hikayesi... 2

VİZE PARASINI ÖDEYEMEDİLER...

Maçtan sonra basına konuşan Vozinha, "Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi, birkaç yıl önce vefat ettiler."

Cebinde vize parası yoktu! İşte turnuvanın en büyük peri masalı: Vozinha’nın hikayesi... 3

"Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.

Cebinde vize parası yoktu! İşte turnuvanın en büyük peri masalı: Vozinha’nın hikayesi... 4

Sonuç itibarıyla, ABD hükümetinin ocak ayında yürürlüğe koyduğu uygulama kapsamında Yeşil Burun Adaları vatandaşlarından vize ücretine ek olarak 15 bin dolara kadar iade edilebilir teminat istenince, Vozinha'nın annesi başvuru sürecini tamamlayamadı.

Cebinde vize parası yoktu! İşte turnuvanın en büyük peri masalı: Vozinha’nın hikayesi... 5

7 KURTARIŞLA İSPANYA'YA GEÇİT VERMEDİ

Vozinha, tüm dünyada gündem olan müsabakada 7 kurtartış yapmayı başarırken, bir gecede adeta hayatı değişti.

Cebinde vize parası yoktu! İşte turnuvanın en büyük peri masalı: Vozinha’nın hikayesi... 6

Deneyimli file bekçisinin bu durumu sosyal medyada da büyük ses getirdi ve oyuncunun hesabına da yansıdı.

5.5 MİLYON TAKİPÇİYİ GEÇTİ

İspanya maçı öncesinde 56 bin takipçiye sahip olan Vozinha kısa sürede 5.5 milyon takipçiyi geçmiş oldu.

Cebinde vize parası yoktu! İşte turnuvanın en büyük peri masalı: Vozinha’nın hikayesi... 7

89 MAÇA ÇIKTI

Vozinha, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile toplam 89 müsabakada forma giyme şansı buldu.

Sezonu Portekiz 2. Ligi Chaves'te geçiren 1.89 boyundaki eldivenin sözleşmesi ay sonunda bitmiş olacak.

Cebinde vize parası yoktu! İşte turnuvanın en büyük peri masalı: Vozinha’nın hikayesi... 8

19 MAÇA ÇIKTI

Vozinha, Portekiz temsilcisiyle 19 maça çıktı ve 6 kez kalesini gole kapattı. 23 gole ise engel olamadı.

Batuque, Mindelense, Progresso, Zimbru, Gil Vicente, Ael Limassol, AS Trencin gibi ekiplerde de forma giydi.

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