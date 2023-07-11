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Carlo Ancelotti'den Arda Güler hakkında flaş karar! Real Madrid antrenmandaki performansıyla...

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler İspanya'yı sallarken transfer Avrupa basınında geniş yankı buldu. Barcelona ile yapılan büyük rekabet sonrası Madrid formasıyla antrenmanlara başlayan Arda hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devi Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Don Carlo Ancelotti, genç yıldız hakkında duyanları şaşkırtan kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 21:29 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 21:38
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Carlo Ancelotti’den Arda Güler hakkında flaş karar! Real Madrid antrenmandaki performansıyla...

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e damga vuran Arda Güler'in yeni adresi tüm dünyanın merak konusu haline gelmişti.

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Carlo Ancelotti’den Arda Güler hakkında flaş karar! Real Madrid antrenmandaki performansıyla...

Genç yıldızı transfer etmeye çok yakın olan Barcelona, Real Madrid'den büyük bir transfer çalımı yedi. İspanyol ekibi, 20+10 milyon Euro karşılığında milli yıldızı kadrosuna kattı ve 6 yıllık sözleşme imzaladı. Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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Carlo Ancelotti’den Arda Güler hakkında flaş karar! Real Madrid antrenmandaki performansıyla...

BÜYÜK GURUR

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in Türk spor tarihinin en önemli oyuncusu olabileceğini söyledi.

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Carlo Ancelotti’den Arda Güler hakkında flaş karar! Real Madrid antrenmandaki performansıyla...

Transferle ilgili "Muhteşem bir gurur." diyen 36 yaşındaki çalıştırıcı, "Aynı şeyi Çağlar Söyüncü için de söyleyebilirim çünkü o da Atletico Madrid'e gitti. Bunlar bizim ülkemiz için çok önemli değerler. Arda Güler, çok kıymetli ve değerli, bizi çok ileriye taşıyacaktır. "Belki Türk spor tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır. O yüzden dualarımız onunla, gurur duyuyoruz ve çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

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Carlo Ancelotti’den Arda Güler hakkında flaş karar! Real Madrid antrenmandaki performansıyla...

O ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Real Madrid'e imza atan Arda Güler, tatilini yarıda bırakarak yeni takımının ilk antrenmanına gelmesi taraftarların dikkatini çekmişti.