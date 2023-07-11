Carlo Ancelotti’den Arda Güler hakkında flaş karar! Real Madrid antrenmandaki performansıyla...

Transferle ilgili "Muhteşem bir gurur." diyen 36 yaşındaki çalıştırıcı, "Aynı şeyi Çağlar Söyüncü için de söyleyebilirim çünkü o da Atletico Madrid'e gitti. Bunlar bizim ülkemiz için çok önemli değerler. Arda Güler, çok kıymetli ve değerli, bizi çok ileriye taşıyacaktır. "Belki Türk spor tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır. O yüzden dualarımız onunla, gurur duyuyoruz ve çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.