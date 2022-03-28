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Burak Elmas'ı seçime götüren sebepler neler? Galatasaray'da yeni başkan kim olacak? Adaylar belli olmaya başladı
Son dakika haberine göre: Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edildi ancak idari yönden ibra edilmedi. Peki Burak Elmas'ı seçime götüren sebepler neler? Burak Elmas'ın yerine kimler aday olacak? Adaylar belli oldu mu? İşte son dakika Galatasaray haberleri.
Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:29Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:48