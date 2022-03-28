Burak Elmas’ı seçime götüren sebepler neler? Galatasaray’da yeni başkan kim olacak? Adaylar belli olmaya başladı

SPONSORLAR KAYIP, YOL ARKADAŞLARI YOK!



15. sıradaki futbol takımının başını çektiği tüm şubelerdeki sportif başarısızlık yönetimi hırpaladı...

Fatih Terim'in görevine son verilmesi ve Domenec Torrent tercihi.

Camiada herkesin istifasını beklediği yönetici Işıtan Gün'ün görevine devam etmesi ve başkana yakınlığı...

Seçim öncesi Başkan Elmas'ın verdiği vaatleri yerine getirmemesi (40 milyon dolar kasa kolaylığı ve 100 milyon dolar yabancı kaynaklı stat sponsorluğu)