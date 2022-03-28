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Haberler Galeri Burak Elmas'ı seçime götüren sebepler neler? Galatasaray'da yeni başkan kim olacak? Adaylar belli olmaya başladı

Burak Elmas'ı seçime götüren sebepler neler? Galatasaray'da yeni başkan kim olacak? Adaylar belli olmaya başladı

Son dakika haberine göre: Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edildi ancak idari yönden ibra edilmedi. Peki Burak Elmas'ı seçime götüren sebepler neler? Burak Elmas'ın yerine kimler aday olacak? Adaylar belli oldu mu? İşte son dakika Galatasaray haberleri.

Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:48
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Burak Elmas’ı seçime götüren sebepler neler? Galatasaray’da yeni başkan kim olacak? Adaylar belli olmaya başladı

Galatasaray'ın 26 Mart sabahı başlayan Yıllık Olağan Genel Kurulu bir gün sürdü ve 27 Mart sabahı Burak Elmas dönemine son verecek karar ortaya çıktı: İdari İbrasızlık!

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Burak Elmas’ı seçime götüren sebepler neler? Galatasaray’da yeni başkan kim olacak? Adaylar belli olmaya başladı

Kırmızı renkli oy pusulasıyla girdiği 19 Haziran'daki seçimde 1541 oyla başkan olan Elmas'ı 801 üye Mali Kongre'de seçtikleri kırmızı renkli kartlarla idari açıdan aklamayarak koltuktan indirdi. İşte Başkan Burak Elmas'ın ibrasızlıkla karşılaşmasının temel nedenleri:

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Burak Elmas’ı seçime götüren sebepler neler? Galatasaray’da yeni başkan kim olacak? Adaylar belli olmaya başladı

SPONSORLAR KAYIP, YOL ARKADAŞLARI YOK!

15. sıradaki futbol takımının başını çektiği tüm şubelerdeki sportif başarısızlık yönetimi hırpaladı...
Fatih Terim'in görevine son verilmesi ve Domenec Torrent tercihi.
Camiada herkesin istifasını beklediği yönetici Işıtan Gün'ün görevine devam etmesi ve başkana yakınlığı...
Seçim öncesi Başkan Elmas'ın verdiği vaatleri yerine getirmemesi (40 milyon dolar kasa kolaylığı ve 100 milyon dolar yabancı kaynaklı stat sponsorluğu)

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Burak Elmas’ı seçime götüren sebepler neler? Galatasaray’da yeni başkan kim olacak? Adaylar belli olmaya başladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan samimiyeti ve birlikte hareket etmesi.
Duayenlerin 'bir an önce erken seçime git' tavsiyesini dikkate almaması.
Gedson Fernandes transferinin gerçekleşmemesi ve bu süreçte yaşananlar...

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Burak Elmas’ı seçime götüren sebepler neler? Galatasaray’da yeni başkan kim olacak? Adaylar belli olmaya başladı

Kulübün haklarını TFF'ye karşı savunamaması, kulübün yıpranması.
Seçimi birlikte kazandığı yol arkadaşlarının büyük bölümünü 9 ayda kaybetmesi.