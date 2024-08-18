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Haberler Galeri BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Beşiktaş, Süper Lig'e galibiyetle başlamış ve Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek formunu korumuştu. Şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, ikinci lig galibiyeti için sahaya çıkacak. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Antalyaspor ise Alex de Souza yönetiminde, Göztepe ile berabere kalarak başladığı sezonda Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlar hedefliyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı ise merak ediliyor. İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 16:32
BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Beşiktaş, yeni sezonun ilk iç saha maçında Antalyaspor'u konuk ediyor. Sezonu deplasmanda Samsunspor galibiyetiyle açan siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörleri Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde Dolmabahçe'de üç puan hedefliyor. Maç, Mehmet Türkmen'in hakemliğinde ve Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy'un yardımcılığında oynanacak. Beşiktaş'ın yeni transferleri Rafa Silva, İmmobile, Paulista ve Cher Ndour'un performansı merakla bekleniyor. Maçın saati ve yayın bilgileri ise haberin devamında.

BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Beşiktaş - Antalyaspor Maçı Ne Zaman?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Muhtemel 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor: Mert; Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu; Gedson, Al Musrati; Rashica, Rafa Silva, Semih ve İmmobile.

BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Beşiktaş Sezona Hızlı Başladı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş, bu sezon umut vaat eden bir başlangıç yaptı. Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatan siyah-beyazlılar, Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Süper Lig'deki ilk maçında Samsunspor'u mağlup eden Beşiktaş, yeni transferleri İmmobile ve Rafa Silva'nın performansıyla dikkat çekti.

BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Antalyaspor'da Dikkatler Beşiktaş Maçında

2024-2025 sezonuna Göztepe karşısında berabere kalarak başlayan Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanına odaklandı. Akdeniz ekibi, kadrosunu Moussa Djenepo, Soner Dikmen, Adolfo Gaich, Brain Samudio ve Kenan Piric gibi isimlerle güçlendirdi. Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Beşiktaş karşısında puan veya puanlar hedefliyor.