BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Beşiktaş Sezona Hızlı Başladı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş, bu sezon umut vaat eden bir başlangıç yaptı. Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatan siyah-beyazlılar, Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Süper Lig'deki ilk maçında Samsunspor'u mağlup eden Beşiktaş, yeni transferleri İmmobile ve Rafa Silva'nın performansıyla dikkat çekti.