18 Ağustos 2024, Pazar
BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?
Beşiktaş, Süper Lig'e galibiyetle başlamış ve Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek formunu korumuştu. Şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, ikinci lig galibiyeti için sahaya çıkacak. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Antalyaspor ise Alex de Souza yönetiminde, Göztepe ile berabere kalarak başladığı sezonda Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlar hedefliyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı ise merak ediliyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 18.08.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 16:32