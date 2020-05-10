Bilim Kurulu Üyesi "Ligler ne zaman başlamalı?" sorusuna cevap verdi

- Saha içerisindeki mücadele dahilinde risk ne kadar? Maçlar başlayınca bizi neler bekliyor?

"Böyle bir ortamda futbol oynamaktan çok sağlık ön planda... Temas oyunu olmasından daha riskli olan faktörler var; ortak kullanım alanları. Takımların kamp esnasında birlikte hareket etmelerinin yanı sıra soyunma odası faktörü de büyük risk taşıyor."