10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim Kurulu Üyesi "Ligler ne zaman başlamalı?" sorusuna cevap verdi

Bilim Kurulu Üyesi "Ligler ne zaman başlamalı?" sorusuna cevap verdi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden, Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü yorumladı. Sabah Spor'un sorularını yanıtlayan Ceyhan, "Vaka sayısının 10'lu rakamlara inmeden böyle bir karar alınmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Çok dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 10.05.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 19:41
  • 1
  • 16
Bilim Kurulu Üyesi Ligler ne zaman başlamalı? sorusuna cevap verdi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden, Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü yorumladı. Sabah Spor'un sorularını yanıtlayan Ceyhan, "Vaka sayısının 10'lu rakamlara inmeden böyle bir karar alınmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Çok dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz." şeklinde konuştu.

  • 2
  • 16
Bilim Kurulu Üyesi Ligler ne zaman başlamalı? sorusuna cevap verdi

- Saha içerisindeki mücadele dahilinde risk ne kadar? Maçlar başlayınca bizi neler bekliyor?

"Böyle bir ortamda futbol oynamaktan çok sağlık ön planda... Temas oyunu olmasından daha riskli olan faktörler var; ortak kullanım alanları. Takımların kamp esnasında birlikte hareket etmelerinin yanı sıra soyunma odası faktörü de büyük risk taşıyor."

  • 3
  • 16
Bilim Kurulu Üyesi Ligler ne zaman başlamalı? sorusuna cevap verdi

"Solunum ile bulaşan bir hastalık ile mücadele ediyoruz... Bu durumda iki kişi ya da daha fazla kişinin 1 dakikadan fazla bir sohbet yapması demek hastalığın yayılmasına ortam hazırlamak anlamına geliyor."

  • 4
  • 16
Bilim Kurulu Üyesi Ligler ne zaman başlamalı? sorusuna cevap verdi

"Risk sahada daha az. Çünkü anlık pozisyonlardan oluşan bir oyun bu. Daha fazla süre temas gerçekleşirse risk de aynı oranda artıyor. Dikkat çekilmesi gereken nokta saha değil ortak alanlar."

  • 5
  • 16
Bilim Kurulu Üyesi Ligler ne zaman başlamalı? sorusuna cevap verdi

- Yayınlanan protokolde tuvalet, duş gibi ortak alanlarda dezenfektan ve sabun konusunda hassas davranılacağına dikkat çekilmiş ancak sizce bu yeterli mi?

"Mesela bir futbolcu stadyum içerisinde kullandığı tuvaleti, kapı kollarına kadar dezenfekte edip çıkacak mı? Hayır. Dolayısıyla temizlik malzemelerinin bulunması demek bu riski ortadan kaldırmak demek değil."