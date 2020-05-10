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Bilim Kurulu Üyesi "Ligler ne zaman başlamalı?" sorusuna cevap verdi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden, Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü yorumladı. Sabah Spor'un sorularını yanıtlayan Ceyhan, "Vaka sayısının 10'lu rakamlara inmeden böyle bir karar alınmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Çok dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz." şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 10.05.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 19:41
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