Beşiktaş'tan üçlü transfer harekatı! İşte o liste Önümüzdeki sezon yapacağı transferler için şimdiden çalışmaları hızlandıran Beşiktaş, üçlü transfer taarruzunu başlatıyor. Siyah beyazlı yönetim, takımın zayıf kaldığı bölgelere nokta atışı operasyon yapacak. İşte o liste... Giriş Tarihi: 15.04.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 10:01
Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçiyor.
Kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Siyah-Beyazlılar, bonservisi bulunmayan 3 isim belirledi. Yönetim, Burnley'den ayrılacak kaleci Hart, Shakhtar'da son günlerini geçiren 10 numara Kovalenko ve Al Duhail'den Avrupa'ya dönmek için geri sayımda bulunan Hırvat forvet Mandzukic'i istiyor.
Ekonomik olarak yaşanan sıkıntılara ek olarak koronavirüs sebebiyle Süper Lig'in durması sonrasında TFF ve yayıncı kuruluş gelirlerini de geçici süreliğine kaybeden Beşiktaş, kriz ortamında yeni dönemi şekillendirmeye çalışıyor.
Sezon sonunda kiralık oyuncular; Loris Karius, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny'le yollarını ayıracak olan Kara Kartal, ek olarak; sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Kevin-Prince Boateng 3'lüsüyle ilgili planlamasını henüz yapmadı.
Beşiktaş'ın, bu doğrultuda ilk adımı Karius'tan boşalacak kale bölgesi için atacağı ve menacerler aracılığıyla önerilen İngiliz kaleci Joe Hart'ı liste başına yazdığı ortaya çıktı.