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Beşiktaş'tan üçlü transfer harekatı! İşte o liste

Önümüzdeki sezon yapacağı transferler için şimdiden çalışmaları hızlandıran Beşiktaş, üçlü transfer taarruzunu başlatıyor. Siyah beyazlı yönetim, takımın zayıf kaldığı bölgelere nokta atışı operasyon yapacak. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 10:01
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Beşiktaş'tan üçlü transfer harekatı! İşte o liste

Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçiyor.

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Beşiktaş'tan üçlü transfer harekatı! İşte o liste

Kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Siyah-Beyazlılar, bonservisi bulunmayan 3 isim belirledi. Yönetim, Burnley'den ayrılacak kaleci Hart, Shakhtar'da son günlerini geçiren 10 numara Kovalenko ve Al Duhail'den Avrupa'ya dönmek için geri sayımda bulunan Hırvat forvet Mandzukic'i istiyor.

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Beşiktaş'tan üçlü transfer harekatı! İşte o liste

Ekonomik olarak yaşanan sıkıntılara ek olarak koronavirüs sebebiyle Süper Lig'in durması sonrasında TFF ve yayıncı kuruluş gelirlerini de geçici süreliğine kaybeden Beşiktaş, kriz ortamında yeni dönemi şekillendirmeye çalışıyor.

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Beşiktaş'tan üçlü transfer harekatı! İşte o liste

Sezon sonunda kiralık oyuncular; Loris Karius, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny'le yollarını ayıracak olan Kara Kartal, ek olarak; sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Kevin-Prince Boateng 3'lüsüyle ilgili planlamasını henüz yapmadı.

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Beşiktaş'tan üçlü transfer harekatı! İşte o liste

Beşiktaş'ın, bu doğrultuda ilk adımı Karius'tan boşalacak kale bölgesi için atacağı ve menacerler aracılığıyla önerilen İngiliz kaleci Joe Hart'ı liste başına yazdığı ortaya çıktı.