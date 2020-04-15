Beşiktaş'tan üçlü transfer harekatı! İşte o liste

Sezon sonunda kiralık oyuncular; Loris Karius, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny'le yollarını ayıracak olan Kara Kartal, ek olarak; sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Kevin-Prince Boateng 3'lüsüyle ilgili planlamasını henüz yapmadı.