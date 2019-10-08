Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası büyük bir hareketlilik yaşayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kara kartal geleceğin yıldızları arasında gösterilen genç oyuncuyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte herkesin merak ettiği haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





