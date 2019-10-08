Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası büyük bir hareketlilik yaşayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kara kartal geleceğin yıldızları arasında gösterilen genç oyuncuyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte herkesin merak ettiği haberin ayrıntıları... Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 10:22
Fotomaç'ın haberine göre; Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve son olarak sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 geçerek şeytanın bacağını kıran Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.
Fikret Orman'ın istifa kararı almasıyla büyük bir deprem yaşan siyah-beyazlılar, bu gelişmeye rağmen transfer çalışmalarını durdurmuş değil...
Yaz transfer döneminde şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a göre daha durgun bir dönem geçiren siyah-beyazlılar, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yeni sezon için Adem
, Ljajic , N'Koudou , Ruiz , Boyd , Rebocho , Douglas ve Elneny takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Kara Kartal, devre arası transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... Diaby
Transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan ve daha sonra Beşiktaş'ın kamp kadrosuna katılarak antrenmanlara çıkan
Ajdin müjde geldi. Hasic'ten