08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası büyük bir hareketlilik yaşayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kara kartal geleceğin yıldızları arasında gösterilen genç oyuncuyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte herkesin merak ettiği haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 10:22
  • 1
  • 16
Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi

Fotomaç'ın haberine göre; Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve son olarak sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 geçerek şeytanın bacağını kıran Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.

  • 2
  • 16
Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi

Fikret Orman'ın istifa kararı almasıyla büyük bir deprem yaşan siyah-beyazlılar, bu gelişmeye rağmen transfer çalışmalarını durdurmuş değil...

  • 3
  • 16
Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi

Yaz transfer döneminde şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a göre daha durgun bir dönem geçiren siyah-beyazlılar, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

  • 4
  • 16
Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yeni sezon için Adem Ljajic, N'Koudou, Ruiz, Boyd, Rebocho, Douglas, Elneny ve Diaby takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Kara Kartal, devre arası transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

  • 5
  • 16
Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi

Transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan ve daha sonra Beşiktaş'ın kamp kadrosuna katılarak antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'ten müjde geldi.