13 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Transfer politikalarında radikal bir karar alan Beşiktaş, dünyaca ünlü futbol adamını Türkiye'ye getirmeyi düşünüyor. Mali durumu iyi olmayan siyah beyazlı ekip, yeni transfer döneminde pahalı oyuncu transferleri yerine daha uygun maliyetteki oyunculara yönelecek. Kara kartal Milan ve Barcelona'da çalışan dünyaca ünlü futbol adamını transfer operasyonunun başına getirerek, genç ve yetenekli futbolcuları takıma kazandırmak istiyor. İşte Beşiktaş'ta yaşanan gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 17:05
  • 1
  • 10
Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Devre arasında doğru takviyelerle şampiyonluğa yürümek isteyen Beşiktaş'da çarpıcı bir iddia gündeme geldi...

  • 2
  • 10
Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Ocak transfer dönemi öncesinde scoutlarıyla tüm dünyada araştırmalar yapan Beşiktaş'ta artık son karar transferin yeni patronunun olabilir...

  • 3
  • 10
Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Profesyonel bir kadro ile çalışmak isteyen Ahmet Nur Çebi, maliyeti düşük ancak kaliteli isimleri kadroya dahil ederek gücüne güç katmak istiyor. Bu bağlamda siyah-beyazlıların futbol komitesi artık bir İtalyan'ın eline geçebilir...

  • 4
  • 10
Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Daha önce Mr Ajax adıyla bilinen Hollandalı futbol adamı Sjaak Swart ile çalışmak için kolları sıvayan Beşiktaş, bu görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı...

  • 5
  • 10
Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Teknik direk Abdullah Avcı'nın gelişimine de katkıda bulunacak dünyaca ünlü bir isimle çalışmaya hazırlanan Kara Kartal'da Ariedo Braida ismi gündeme geldi...