Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Transfer politikalarında radikal bir karar alan Beşiktaş, dünyaca ünlü futbol adamını Türkiye'ye getirmeyi düşünüyor. Mali durumu iyi olmayan siyah beyazlı ekip, yeni transfer döneminde pahalı oyuncu transferleri yerine daha uygun maliyetteki oyunculara yönelecek. Kara kartal Milan ve Barcelona'da çalışan dünyaca ünlü futbol adamını transfer operasyonunun başına getirerek, genç ve yetenekli futbolcuları takıma kazandırmak istiyor. İşte Beşiktaş'ta yaşanan gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 17:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





