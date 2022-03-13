Beşiktaş'tan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a sert tepki! Kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak...
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İspanya'da Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıkan Galatasaray, pazartesi günün oynanacak olan Beşiktaş derbisinin ertelenmesini istemişti. Beşiktaş, olumsuz kararlarına tepki gösteren Galatasaray Başkanı Burak'a cevap verdi.
Giriş Tarihi: 13.03.2022
13:48 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
13:54
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına cevap verdi. Açıklamada "Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona'dan da, İzmir'den de İstanbul'a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır?" denildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın 12.03.2022 tarihli nezaketten uzak, sportmenliğe aykırı ve gerçekleri yansıtmayan açıklamalarına cevabımızdır:
14 Mart Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağımız Galatasaray maçımızın ertelenmesiyle ilgili ne Galatasaray Spor Kulübü'nden ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne de bir başkasından Kulübümüze ve yöneticilerimize hiçbir talep gelmemiştir. Kulübümüz, rakibimizin maçın ertelenmesi ile ilgili talebini medyadan öğrenmiş ve medyanın ısrarlı sorularına cevap vermek zorunda bırakılmıştır.
Futbol A Takımımızın dün Vodafone Park'ta yaptığı antrenmana davetli olan basın mensuplarının erteleme konusundaki ısrarlı sorularına Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi cevap verirken, ertelemenin kuralları bellidir ve bu kurallar çerçevesinde erteleme olmadığı takdirde ileride diğer kulüpler için de emsal bir karar teşkil edeceğinden kaosa sebebiyet verecek ve herkesin durumuna göre yapılacak uygulamaların doğru olmayacağını ifade etmiş, stadyumumuzun inşaatı sırasında aynı misafirperverliği göremediğimiz Galatasaray Spor Kulübü'ne de stadyumlarında yağıştan dolayı oluşabilecek zemin problemi ihtimaline karşılık Galatasaray - Beşiktaş ve Galatasaray - Barcelona maçları için Vodafone Park'ı kullanımlarına açabileceğimizi ifade etmiştir.
Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona'dan da, İzmir'den de İstanbul'a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır?