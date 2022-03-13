Beşiktaş’tan Galatasaray Başkanı Burak Elmas’a sert tepki! Kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak...

Futbol A Takımımızın dün Vodafone Park'ta yaptığı antrenmana davetli olan basın mensuplarının erteleme konusundaki ısrarlı sorularına Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi cevap verirken, ertelemenin kuralları bellidir ve bu kurallar çerçevesinde erteleme olmadığı takdirde ileride diğer kulüpler için de emsal bir karar teşkil edeceğinden kaosa sebebiyet verecek ve herkesin durumuna göre yapılacak uygulamaların doğru olmayacağını ifade etmiş, stadyumumuzun inşaatı sırasında aynı misafirperverliği göremediğimiz Galatasaray Spor Kulübü'ne de stadyumlarında yağıştan dolayı oluşabilecek zemin problemi ihtimaline karşılık Galatasaray - Beşiktaş ve Galatasaray - Barcelona maçları için Vodafone Park'ı kullanımlarına açabileceğimizi ifade etmiştir.