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Beşiktaş'tan Diego Costa için servet! Kartal olması an meselesi

Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha... Yeni sezona güzel bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah Beyazlı ekip Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Rosier, Ghezzal ve Alex Teixeira'nın ardından gözünü dünya yıldızı Diego Costa'ya çevirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.07.2021 23:36 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 23:37
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Beşiktaş'tan Diego Costa için servet! Kartal olması an meselesi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon için çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, öte yandan transfer görüşmelerine de devam ediyor.

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Beşiktaş'tan Diego Costa için servet! Kartal olması an meselesi

Alex Teixeira transferinde oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldızı önümüzdeki hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

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Beşiktaş'tan Diego Costa için servet! Kartal olması an meselesi

Teixeira'nın yanı sıra Rachid Ghezzal transferini bitirmeye oldukça yakın olan siyah-beyazlılar, Valentin Rosier ile de yeniden anlaşma sağlamıştı.

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Beşiktaş'tan Diego Costa için servet! Kartal olması an meselesi

Biten ve bitmeye yakın transferlerle birlikte yıldız bir golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Luuk de Jong transferinde aşama kaydettiği konuşuluyordu.

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Beşiktaş'tan Diego Costa için servet! Kartal olması an meselesi

Ancak siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın kadroda görmeyi çok istediği Diego Costa için şartlar zorlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız golcünün maliyeti nedeniyle askıya alınan bu transferde yeni bir iddia ortaya atıldı.