31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'tan Diego Costa için servet! Kartal olması an meselesi
Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha... Yeni sezona güzel bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah Beyazlı ekip Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Rosier, Ghezzal ve Alex Teixeira'nın ardından gözünü dünya yıldızı Diego Costa'ya çevirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.07.2021 23:36 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 23:37
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