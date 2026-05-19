Beşiktaş’ta yeni hoca arayışı! Kartal’da 4 güçlü aday masada: İşte o isimler…

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerin uzağında kalan siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Başkan Serdal Adalı'nın yabancı hoca sinyali verdiği Kartal'da koltuk için 4 güçlü aday masada beklerken, Şenol Güneş defterinin kapandığı bizzat başkan tarafından ilan edildi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, kötü gidişatın faturası kesildi.

ÜMRANİYE'DE ZİRVEDEN VEDA KARARI ÇIKTI

Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşma yoluyla görevinden ayrıldı

Ayrılık kararı vakit kaybetmeden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilirken, siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Sergen Yalçın'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." sözleriyle kamuoyu bilgilendirildi.

SERGEN YALÇIN'DAN SİTEM DOLU SÖZLER: "BİZE YAKIŞMAZ"

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan efsane isim Sergen Yalçın, hakkında çıkan tazminat iddialarına sert tepki gösterdi.

Her zaman Beşiktaş'ın menfaatlerini ön planda tuttuğunu vurgulayan Yalçın, "2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hâlâ Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADALI'DAN ŞENOL GÜNEŞ VETOSU

Teknik direktör arayışlarına dair en net açıklama ise Başkan Serdal Adalı'dan geldi. Kamuoyunda geniş yer bulan Şenol Güneş iddialarına son noktayı koydu.

Adalı, "Ben Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Ama Sergen Hoca'dan sonra ben Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Yazıp çiziyorlar, Şenol Hoca'ya da ayıp etmesinler." sözleriyle tercihinin yabancı bir isimden yana olacağını işaret etti.

KARTAL'IN YENİ HOCASI KİM OLACAK? İŞTE O 4 ADAY

Beşiktaş'ta yeni hoca arayışı için düğmeye basılırken, listenin başında 4 isim bulunuyor

A Spor'un ulaştığı bilgilere göre; adaylar arasında Alman teknik adam Dino Toppmöller ve tecrübeli isim Razvan Lucescu ön planda yer alıyor

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'ne katılması durumunda Oliver Glasner ile kesin olarak temas kuracağı belirtildi.

Başkan Serdal Adalı'nın özellikle Avrupa tecrübesi olan bir yabancı hoca üzerinde durduğu, görüşmelerin kısa sürede sonuçlanacağı bildirildi.

Yerli aday olarak gündeme gelen tek ismin Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin olduğu ifade edildi.

