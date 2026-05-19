Beşiktaş’ta yeni hoca arayışı! Kartal’da 4 güçlü aday masada: İşte o isimler…

Ayrılık kararı vakit kaybetmeden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilirken, siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Sergen Yalçın'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." sözleriyle kamuoyu bilgilendirildi.

Her zaman Beşiktaş'ın menfaatlerini ön planda tuttuğunu vurgulayan Yalçın, "2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hâlâ Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar." ifadelerini kullandı.