Beşiktaş’ta yeni hoca arayışı! Kartal’da 4 güçlü aday masada: İşte o isimler…
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerin uzağında kalan siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Başkan Serdal Adalı'nın yabancı hoca sinyali verdiği Kartal'da koltuk için 4 güçlü aday masada beklerken, Şenol Güneş defterinin kapandığı bizzat başkan tarafından ilan edildi.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, kötü gidişatın faturası kesildi.
ÜMRANİYE'DE ZİRVEDEN VEDA KARARI ÇIKTI
Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşma yoluyla görevinden ayrıldı
Ayrılık kararı vakit kaybetmeden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilirken, siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Sergen Yalçın'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." sözleriyle kamuoyu bilgilendirildi.
SERGEN YALÇIN'DAN SİTEM DOLU SÖZLER: "BİZE YAKIŞMAZ"
Ayrılık sonrası sessizliğini bozan efsane isim Sergen Yalçın, hakkında çıkan tazminat iddialarına sert tepki gösterdi.
Her zaman Beşiktaş'ın menfaatlerini ön planda tuttuğunu vurgulayan Yalçın, "2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hâlâ Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar." ifadelerini kullandı.