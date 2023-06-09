09 Haziran 2023, Cuma
Beşiktaş'ta transfer ateşi yandı! Rekor bonservis bedeli bekleniyor
Süper Lig'in gelecek sezon en iddialı takımı olması beklenen Beşiktaş'ta, transfer ateşi yanmaya başladı. Birkaç nokta transferle kadrosunu takviye etmek isteyen siyah-beyazlılar görüşmelerini sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın yıldız ismine dünya devi talip olurken, siyah-beyazlılar bu transferden ciddi bir gelir elde edecek.
Giriş Tarihi: 09.06.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 12:04
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