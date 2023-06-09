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Beşiktaş'ta transfer ateşi yandı! Rekor bonservis bedeli bekleniyor

Süper Lig'in gelecek sezon en iddialı takımı olması beklenen Beşiktaş'ta, transfer ateşi yanmaya başladı. Birkaç nokta transferle kadrosunu takviye etmek isteyen siyah-beyazlılar görüşmelerini sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın yıldız ismine dünya devi talip olurken, siyah-beyazlılar bu transferden ciddi bir gelir elde edecek.

Giriş Tarihi: 09.06.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 12:04
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Beşiktaş’ta transfer ateşi yandı! Rekor bonservis bedeli bekleniyor
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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Beşiktaş’ta transfer ateşi yandı! Rekor bonservis bedeli bekleniyor
Dün düzenlediği basın toplantısında transferle ilgili soruları yanıtlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Transfer için 3 oyuncu ile ilgileniyoruz. Minimum 3 çok iyi oyuncu transferi yapacağız, çalışmalarımızı yaptık.
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Beşiktaş’ta transfer ateşi yandı! Rekor bonservis bedeli bekleniyor
Takımdan ayrılacak oyunculara göre bu sayı 6'ya çıkabilir. Zaten çalışmalarımız hazır. Yıldız transfer anlayışı herkese göre farklı. Benim için yıldız iyi olan, genç olan ve ekonomik olandır. Keşfetmek önemlidir." diye konuşmuştu.
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Beşiktaş’ta transfer ateşi yandı! Rekor bonservis bedeli bekleniyor

"REDMOND'DA SONA YAKLAŞTIK"

Redmond'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Çebi, "Nathan Redmond ile görüşmelerde sona yaklaştık. Henüz imza yok, karşılıklı görüşmeler sürüyor. Kendisi de kalmaya istekli ve arzulu." demişti.

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Beşiktaş’ta transfer ateşi yandı! Rekor bonservis bedeli bekleniyor

"SAISS'İN KALMASINI İSTİYORUM"

Stoper Romain Saiss'in takımda kalmasını isteyen Beşiktaş Başkanı, "Romain Saiss'in kalmasını istiyoruz. Onu seviyorum ve sayıyorum. İyi bir karakter. Kendisinden ne gelecek bilmiyorum. Bir şey gelmeyip, yola devam edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.