Beşiktaş'ta transfer ateşi yandı! Rekor bonservis bedeli bekleniyor

Süper Lig'in gelecek sezon en iddialı takımı olması beklenen Beşiktaş'ta, transfer ateşi yanmaya başladı. Birkaç nokta transferle kadrosunu takviye etmek isteyen siyah-beyazlılar görüşmelerini sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın yıldız ismine dünya devi talip olurken, siyah-beyazlılar bu transferden ciddi bir gelir elde edecek.