Siyah-beyazlılar dünya devinin file bekçisini yeniden gündemine aldı

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında kaleci transferini öncelik haline getirdi. Chelsea forması giyen Filip Jörgensen listenin başına yazılırken, 24 yaşındaki Danimarkalı file bekçisinin düzenli oynama isteği nedeniyle siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Alternatifler arasında Santos'tan Brazao ve Arsenal'den Arrizabalaga da bulunuyor.

4 Mayıs 2026 Pazartesi itibarıyla Beşiktaş’ta kaleci transferi çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, mevcut kadroda Ersin Destanoğlu’nun durumundan bağımsız olarak kaleye en az bir takviye yapmayı planlıyor. Beşiktaş kaleci transferi kapsamında öne çıkan isim ise Filip Jörgensen oldu.
JÖRGENSEN YENİDEN GÜNDEMDE

Ara transfer döneminde de gündeme gelen Jörgensen için görüşmeler, Chelsea'deki teknik direktör değişikliği nedeniyle askıya alınmıştı. İngiliz ekibinde yaşanan son gelişmeler sonrası Beşiktaş yönetimi, Danimarkalı kaleci için yeniden girişimlere başladı.

24 yaşındaki file bekçisi bu sezon yalnızca 10 maçta görev aldı. Ligin ikinci yarısında sakatlık yaşayan oyuncunun bir süredir sahalardan uzak kaldığı biliniyor.
BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Jörgensen'in düzenli forma giymek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'a transfer fikrine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun bu yaklaşımını transfer sürecinde avantaj olarak değerlendiriyor.

ALTERNATİF KALECİ ADAYLARI

Beşiktaş yönetimi, transfer planlamasında tek bir isme bağlı kalmıyor. Santos forması giyen Brazao ve Arsenal'den Arrizabalaga da alternatif adaylar arasında yer alıyor.

Jörgensen'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ederken, oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

TRANSFER SÜRECİNDE BEKLENTİ

Beşiktaş'ta kaleci transferi, sezon sonu yaklaşırken en kritik başlıklardan biri haline geldi. Yönetimin, teknik ekibin raporu doğrultusunda kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.

SSS

Beşiktaş hangi kaleciyi transfer etmek istiyor?
Beşiktaş'ın öncelikli hedefi Chelsea'de forma giyen Filip Jörgensen olarak öne çıkıyor.

Jörgensen Beşiktaş'a gelmek istiyor mu?
Oyuncunun düzenli forma giymek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade ediliyor.

Alternatif kaleci adayları kimler?
Santos'tan Brazao ve Arsenal'den Arrizabalaga, Beşiktaş'ın listesinde yer alan diğer isimler arasında bulunuyor.

Jörgensen'in piyasa değeri ne kadar?
Danimarkalı kalecinin güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak belirtiliyor.

