Siyah-beyazlılar dünya devinin file bekçisini yeniden gündemine aldı

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 08:49 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2026 08:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında kaleci transferini öncelik haline getirdi. Chelsea forması giyen Filip Jörgensen listenin başına yazılırken, 24 yaşındaki Danimarkalı file bekçisinin düzenli oynama isteği nedeniyle siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Alternatifler arasında Santos'tan Brazao ve Arsenal'den Arrizabalaga da bulunuyor.

4 Mayıs 2026 Pazartesi itibarıyla Beşiktaş’ta kaleci transferi çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, mevcut kadroda Ersin Destanoğlu’nun durumundan bağımsız olarak kaleye en az bir takviye yapmayı planlıyor. Beşiktaş kaleci transferi kapsamında öne çıkan isim ise Filip Jörgensen oldu. 4 Mayıs 2026 Pazartesi itibarıyla Beşiktaş’ta kaleci transferi çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, mevcut kadroda Ersin Destanoğlu’nun durumundan bağımsız olarak kaleye en az bir takviye yapmayı planlıyor. Beşiktaş kaleci transferi kapsamında öne çıkan isim ise Filip Jörgensen oldu.

JÖRGENSEN YENİDEN GÜNDEMDE Ara transfer döneminde de gündeme gelen Jörgensen için görüşmeler, Chelsea'deki teknik direktör değişikliği nedeniyle askıya alınmıştı. İngiliz ekibinde yaşanan son gelişmeler sonrası Beşiktaş yönetimi, Danimarkalı kaleci için yeniden girişimlere başladı.

24 yaşındaki file bekçisi bu sezon yalnızca 10 maçta görev aldı. Ligin ikinci yarısında sakatlık yaşayan oyuncunun bir süredir sahalardan uzak kaldığı biliniyor. 24 yaşındaki file bekçisi bu sezon yalnızca 10 maçta görev aldı. Ligin ikinci yarısında sakatlık yaşayan oyuncunun bir süredir sahalardan uzak kaldığı biliniyor.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK BAKIYOR Jörgensen'in düzenli forma giymek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'a transfer fikrine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun bu yaklaşımını transfer sürecinde avantaj olarak değerlendiriyor.