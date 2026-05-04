Siyah-beyazlılar dünya devinin file bekçisini yeniden gündemine aldı
Beşiktaş, yeni sezon planlamasında kaleci transferini öncelik haline getirdi. Chelsea forması giyen Filip Jörgensen listenin başına yazılırken, 24 yaşındaki Danimarkalı file bekçisinin düzenli oynama isteği nedeniyle siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Alternatifler arasında Santos'tan Brazao ve Arsenal'den Arrizabalaga da bulunuyor.
JÖRGENSEN YENİDEN GÜNDEMDE
Ara transfer döneminde de gündeme gelen Jörgensen için görüşmeler, Chelsea'deki teknik direktör değişikliği nedeniyle askıya alınmıştı. İngiliz ekibinde yaşanan son gelişmeler sonrası Beşiktaş yönetimi, Danimarkalı kaleci için yeniden girişimlere başladı.
BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK BAKIYOR
Jörgensen'in düzenli forma giymek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'a transfer fikrine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun bu yaklaşımını transfer sürecinde avantaj olarak değerlendiriyor.
ALTERNATİF KALECİ ADAYLARI
Beşiktaş yönetimi, transfer planlamasında tek bir isme bağlı kalmıyor. Santos forması giyen Brazao ve Arsenal'den Arrizabalaga da alternatif adaylar arasında yer alıyor.
Jörgensen'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ederken, oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.