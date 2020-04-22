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Haberler Galeri Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Domagoj Vida İngiltere Premier Lig'e doğru...

Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Domagoj Vida İngiltere Premier Lig'e doğru...

Bu sene mali krizlerle boğuşan Beşiktaş yönetimi, corona virüs salgınıyla birlikte ekonomi olarak iyice zora girdi. Oyuncu maaşlarında küçülmeye giden yönetimin diğer gözü de, futbolcu satışından gelecek bonservis bedellerinde. Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, uzun süredir Premier Lig ekipleri tarafından takip ediliyordu. Başarılı stoperin yeni durağı sonunda belli oldu.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 14:16
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Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Domagoj Vida İngiltere Premier Lig'e doğru...

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor... Siyah beyazlılar, Hırvat yıldız Domagoj Vida ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre Aston Villa, siyah beyazlı futbolcu için devreye girdi..

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Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Domagoj Vida İngiltere Premier Lig'e doğru...

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

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Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Domagoj Vida İngiltere Premier Lig'e doğru...

"Aston Villa kulübünün teknik direktörü Dean Smith, transfer için kararını verdi. Dinamo Kiev'in ardından Beşiktaş'a gitmesinin ardından Vida, Rusya'daki Dünya Kupası'nda mükemmel bir performans sergilemişti.

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Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Domagoj Vida İngiltere Premier Lig'e doğru...

Aston Villa, geçen süre zarfında (Dünya Kupası'ndan bu yana) Hırvat futbolcu ile sürekli olarak bağlantılıydı ve şimdi, yıldız futbolcunun transferinde büyük bir aşama kaydetti.

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Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Domagoj Vida İngiltere Premier Lig'e doğru...

Hırvat futbolcunun şu anki kontratının bitmesine 2 yıl kaldı ve Beşiktaş, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle mali kriz yaşadı. Siyah beyazlılar, bu yaz merkez savunmacı ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.