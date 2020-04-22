Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Domagoj Vida İngiltere Premier Lig'e doğru...

Bu sene mali krizlerle boğuşan Beşiktaş yönetimi, corona virüs salgınıyla birlikte ekonomi olarak iyice zora girdi. Oyuncu maaşlarında küçülmeye giden yönetimin diğer gözü de, futbolcu satışından gelecek bonservis bedellerinde. Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, uzun süredir Premier Lig ekipleri tarafından takip ediliyordu. Başarılı stoperin yeni durağı sonunda belli oldu.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 14:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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