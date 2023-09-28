Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri yağmuru: Yürüyerek oynadılar

ERMAN TOROĞLU: REZİLLİKTE SON PERDE



Adana Demirspor'da neredeyse bir takım yok. Beşiktaş'ta da eksik oyuncular var ama rakibi gibi değil. Lacivert-mavililer takım gibi oynadı, farkı daha da açabilirdi. Kalecinin şımarıklığı, Beşiktaş'ı potaya soktu. Ya kardeşim dördüncü kalecisin, şöyle bir fırsat yakalamışsın ama dedim ya sonra yerli yerli diyorsunuz! Aptalca laubalilik ne hale getiriyor!