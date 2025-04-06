Beşiktaş’ın savunmacısı Bayern Münih’ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım

HEM SAĞ HEM SOL STOPER

Kartal'ın listesine dahil ettiği oyuncu, hem sağ hem de sol stoper bölgelerinde görev yapabiliyor.

144 KEZ ÖN LİBERO OYNADI

Deneyimli savunma oyuncusu, kariyerinde 144 kez ön libero ve 28 kez ise sağ bekte de forma giydi.

MİLLİ FORMAYLA 49 MAÇ

İngiltere Milli Takımı'nda da 49 kez forma giyen Eric Dier, bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi