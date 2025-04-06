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Beşiktaş'ın savunmacısı Bayern Münih'ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye sürpriz bir sonuçla mağlup olan Beşiktaş'ın geriye tek amacı ligi 3. sırada bitirmek. Yönetim ve teknik heyet bu hedef doğrultusunda yoğun mesai harcıyor. Yaz transfer dönemi için de hazırlıklarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Bayern Münih ile sözleşmesi haziranda bitecek olan ünlü savunmacı için nabız yoklamaya başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:26
Beşiktaş’ın savunmacısı Bayern Münih’ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye elenen Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'i en iyi yerde bitirip, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.
Beşiktaş’ın savunmacısı Bayern Münih’ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım
Ligde sezonun son bölümlerine girilirken siyah-beyazlılarda gelecek sezonun planlaması da devam ediyor.
Beşiktaş’ın savunmacısı Bayern Münih’ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım
Kartal'da yönetim, takımdan ayrılacak isimlerin yanı sıra kadroya dahil edebileceği isimleri de değerlendiriyor.
Beşiktaş’ın savunmacısı Bayern Münih’ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım
Beşiktaş, yaz transfer döneminde özellikle savunma hattını güçlendirmek için kaliteli isimleri transfer etmek istiyor.
Beşiktaş’ın savunmacısı Bayern Münih’ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım

NABIZ YOKLANDI

Kartal'ın tecrübeli için nabız yokladığı öne sürülürken, Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş yönetiminden Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan oyuncuların alınmasını istediği biliniyor.

Beşiktaş’ın savunmacısı Bayern Münih’ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım

SEZON SONU AYRILACAK

Bayern Münih ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek Dier'in ise Bundesliga ekibinden ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş’ın savunmacısı Bayern Münih’ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI

Takvim'in haberine göre; İngiliz futbolcu kariyerinde; Sporting Lizbon, Tottenham ve Bayern Münih gibi önemi kulüplerde forma giydi.

Beşiktaş’ın savunmacısı Bayern Münih’ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım

DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre, 1.91 boyundaki savunmacının güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

BU SEZON 20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 20 maçta Bayern formasını giyen Eric Dier, 1117 dakika sahada kaldı ve 1 asist katkısı yapabildi.

Beşiktaş’ın savunmacısı Bayern Münih’ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım

HEM SAĞ HEM SOL STOPER

Kartal'ın listesine dahil ettiği oyuncu, hem sağ hem de sol stoper bölgelerinde görev yapabiliyor.

144 KEZ ÖN LİBERO OYNADI

Deneyimli savunma oyuncusu, kariyerinde 144 kez ön libero ve 28 kez ise sağ bekte de forma giydi.

MİLLİ FORMAYLA 49 MAÇ

İngiltere Milli Takımı'nda da 49 kez forma giyen Eric Dier, bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi