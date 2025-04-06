06 Nisan 2025, Pazar
Beşiktaş'ın savunmacısı Bayern Münih'ten! Dünyaca ünlü stoper için geri sayım
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye sürpriz bir sonuçla mağlup olan Beşiktaş'ın geriye tek amacı ligi 3. sırada bitirmek. Yönetim ve teknik heyet bu hedef doğrultusunda yoğun mesai harcıyor. Yaz transfer dönemi için de hazırlıklarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Bayern Münih ile sözleşmesi haziranda bitecek olan ünlü savunmacı için nabız yoklamaya başladı.
Giriş Tarihi: 06.04.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:26