01 Ağustos 2022, Pazartesi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Portekizli Manuel Fernandes gazeteciye saldırdı
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız Manuel Fernandes, Kuruçeşme'de 5 kız arkadaşı ile yakalandı. Manuel Fernandes, gzetecilerin kendisini ve arkadaş grubunu görüntülemesi üzerine kontrolden çıktı. Fernandes ve arkadaşları tarafından darbedilen gazeteci şikayetçi olmak için darp raporu aldı.
Giriş Tarihi: 01.08.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 09:35
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