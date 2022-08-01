Beşiktaş'ın eski yıldızı Portekizli Manuel Fernandes gazeteciye saldırdı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız Manuel Fernandes, Kuruçeşme'de 5 kız arkadaşı ile yakalandı. Manuel Fernandes, gzetecilerin kendisini ve arkadaş grubunu görüntülemesi üzerine kontrolden çıktı. Fernandes ve arkadaşları tarafından darbedilen gazeteci şikayetçi olmak için darp raporu aldı.