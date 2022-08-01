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Haberler Galeri Beşiktaş'ın eski yıldızı Portekizli Manuel Fernandes gazeteciye saldırdı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Portekizli Manuel Fernandes gazeteciye saldırdı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız Manuel Fernandes, Kuruçeşme'de 5 kız arkadaşı ile yakalandı. Manuel Fernandes, gzetecilerin kendisini ve arkadaş grubunu görüntülemesi üzerine kontrolden çıktı. Fernandes ve arkadaşları tarafından darbedilen gazeteci şikayetçi olmak için darp raporu aldı.

Giriş Tarihi: 01.08.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 09:35
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Beşiktaş’ın eski yıldızı Portekizli Manuel Fernandes gazeteciye saldırdı

Beiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte geldiği Kuruçeşme'deki eğlence mekanı çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Fernandes'le birlikte, menejeri olduğunu söyleyen bir kişinin daha saldırısına uğrayan Gazeteci Mustafa Ağdağ, darp raporu alarak Fernandes'ten şikayetçi oldu.

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Beşiktaş’ın eski yıldızı Portekizli Manuel Fernandes gazeteciye saldırdı

İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti.

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Beşiktaş’ın eski yıldızı Portekizli Manuel Fernandes gazeteciye saldırdı

Fernandes ve menejeri olduğunu söyleyen kişi, Ağdağ'ın üzerine yürüyerek darbetti.

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Beşiktaş’ın eski yıldızı Portekizli Manuel Fernandes gazeteciye saldırdı

TAKIM KAMPTA, FERNANDES GECE KULÜBÜNDE

Takımıyla birlikte kamp yapmak için birkaç gün önce Kocaeli'ye geldiği belirtilen Fernandes'in takımdan ayrılarak kız arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanına geldiği öğrenildi.

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Beşiktaş’ın eski yıldızı Portekizli Manuel Fernandes gazeteciye saldırdı

Yanında 3-4 kadınla mekandan çıktığı görülen Fernandes, kameraların kendisini çektiğini fark edince, Beyaz TV muhabiri Ağdağ'a saldırdı. Fernandes'in yanında bulunan ve menajeri olduğunu söyleyen kişinin Ağdağ'ın üzerine yürümesi kameralara yansıdı.