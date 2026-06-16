Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri...

Bu nedenle Beşiktaş'ın hangi rakiple eşleşeceği yalnızca siyah-beyazlı taraftarlar tarafından değil, Türk futbolunu yakından takip eden tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Kura çekiminin ardından Kartal'ın Avrupa yolculuğundaki ilk sınavı da resmen belli olacak.