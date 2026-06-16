Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri...
Avrupa futbolunda yeni sezon heyecanı zirveye ulaştı, gözler şimdi İsviçre'den çıkacak kura sonuçlarında. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri yarın (17 Haziran) belli oluyor. Geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ise şimdiden büyük heyecan yarattı. Benfica, Anderlecht ve Avrupa'nın köklü kulüplerinin yer aldığı zorlu liste dikkat çekerken, siyah-beyazlıların Avrupa serüveninin ilk sınavında hangi rakiple eşleşeceği merak konusu oldu. İşte detaylar…
Türk futbolu için Avrupa mesaisinde kritik gün geldi çattı. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki yol haritası netlik kazanacak.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımlarımızın rakipleri belli olurken, özellikle Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimi büyük heyecan yaratıyor. Avrupa arenasındaki ilk eşleşmelerin netleşeceği kura, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için zorlu bir maratona hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayacak.
Kartal'ın Avrupa mesaisi temmuz ayının son haftasında başlayacak. İlk karşılaşmalar 24 Temmuz'da oynanacak, rövanş mücadeleleri ise 31 Temmuz'da yapılacak. Beşiktaş, ilk engeli aşarak yoluna devam etmek ve Avrupa Ligi'nde gruplara kalma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Kura çekimine saatler kala siyah-beyazlıların karşılaşabileceği rakipler de netleşmeye başladı. Muhtemel rakipler listesinde Avrupa futbolunun köklü kulüplerinin yanı sıra sürpriz yapabilecek ekipler de bulunuyor.