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Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa futbolunda yeni sezon heyecanı zirveye ulaştı, gözler şimdi İsviçre'den çıkacak kura sonuçlarında. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri yarın (17 Haziran) belli oluyor. Geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ise şimdiden büyük heyecan yarattı. Benfica, Anderlecht ve Avrupa'nın köklü kulüplerinin yer aldığı zorlu liste dikkat çekerken, siyah-beyazlıların Avrupa serüveninin ilk sınavında hangi rakiple eşleşeceği merak konusu oldu. İşte detaylar…

Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri... 1

Türk futbolu için Avrupa mesaisinde kritik gün geldi çattı. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki yol haritası netlik kazanacak.

Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri... 2

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımlarımızın rakipleri belli olurken, özellikle Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimi büyük heyecan yaratıyor. Avrupa arenasındaki ilk eşleşmelerin netleşeceği kura, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri... 3

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için zorlu bir maratona hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayacak.

Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri... 4

Kartal'ın Avrupa mesaisi temmuz ayının son haftasında başlayacak. İlk karşılaşmalar 24 Temmuz'da oynanacak, rövanş mücadeleleri ise 31 Temmuz'da yapılacak. Beşiktaş, ilk engeli aşarak yoluna devam etmek ve Avrupa Ligi'nde gruplara kalma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri... 5

Kura çekimine saatler kala siyah-beyazlıların karşılaşabileceği rakipler de netleşmeye başladı. Muhtemel rakipler listesinde Avrupa futbolunun köklü kulüplerinin yanı sıra sürpriz yapabilecek ekipler de bulunuyor.

Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri... 6

Bu nedenle Beşiktaş'ın hangi rakiple eşleşeceği yalnızca siyah-beyazlı taraftarlar tarafından değil, Türk futbolunu yakından takip eden tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Kura çekiminin ardından Kartal'ın Avrupa yolculuğundaki ilk sınavı da resmen belli olacak.

Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri... 7

Yarın (17 Haziran) gerçekleştirilecek kura çekimi öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri futbol kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri... 8

Siyah-beyazlıların karşısına çıkabilecek takımlar arasında Avrupa tecrübesi yüksek ekipler de bulunurken, dengeli eşleşme ihtimali taşıyan rakipler de dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri... 9

Kura çekimiyle birlikte Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğundaki ilk rakibi netleşecek ve gözler temmuz ayının sonunda oynanacak kritik mücadelelere çevrilecek.

Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri... 10
İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:
Ferencvaros (İlk turu geçmesi halinde)
Karabağ (İlk turu geçmesi halinde)
Beşiktaş'ın Avrupa yolu netleşiyor! İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri... 11

• Benfica
• Viktoria Plzen
• Midtjylland
• PAOK
• Maccabi Tel Aviv
• Anderlecht
• Pafos

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