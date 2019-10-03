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Beşiktaş, Wolverhampton'a son dakikada yenildi .

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Wolverhampton'ı konuk etti. Siyah beyazlı ekip uzatmalarda yediği golle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı ve grupta son sıraya yerleşti.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 22:17
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Beşiktaş, Wolverhampton'a son dakikada yenildi .

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Wolverhampton'ı konuk etti. Siyah beyazlı ekip uzatmalarda yediği golle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı ve grupta son sıraya yerleşti.

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Beşiktaş, Wolverhampton'a son dakikada yenildi .

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
18. dakikada Caner Erkin, sol kanattan pasını Güven Yalçın'a verdi. Orta sahada topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Güven'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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Beşiktaş, Wolverhampton'a son dakikada yenildi .

29. dakikada Rebocho, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Umut Nayir'in penaltı noktası civarında dokunduğu topa Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

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Beşiktaş, Wolverhampton'a son dakikada yenildi .

34. dakikada Lens, sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiden ortasını yaptı. Caner Erkin'in sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

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Beşiktaş, Wolverhampton'a son dakikada yenildi .

42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından Dorukhan Toköz'ün ceza alanında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.