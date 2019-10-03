Beşiktaş, Wolverhampton'a son dakikada yenildi . UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Wolverhampton'ı konuk etti. Siyah beyazlı ekip uzatmalarda yediği golle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı ve grupta son sıraya yerleşti. Giriş Tarihi: 03.10.2019 22:17
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İngiliz temsilcisi
Wolverhampton'ı konuk etti. Siyah beyazlı ekip uzatmalarda yediği golle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı ve grupta son sıraya yerleşti. KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR 18. dakikada Caner Erkin, sol kanattan pasını Güven Yalçın'a verdi. Orta sahada topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Güven'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
29. dakikada
, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Umut Rebocho penaltı noktası civarında dokunduğu topa Nayir'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti. Ljajic'in
34. dakikada Lens, sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiden ortasını yaptı. Caner Erkin'in sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından
Toköz'ün ceza alanında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. Dorukhan
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.