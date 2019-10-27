Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz biten derbide siyah beyazlılar ikinci yarı bulduğu tek golle 3 puanı alan taraf oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü ise 69. dakikada Umut Nayir kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye çıkardı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.