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Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz biten derbide siyah beyazlılar ikinci yarı bulduğu tek golle 3 puanı alan taraf oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü ise 69. dakikada Umut Nayir kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye çıkardı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 21:29
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Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz biten derbide siyah beyazlılar ikinci yarı bulduğu tek golle 3 puanı alan taraf oldu.

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Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye çıkardı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü ise 69. dakikada Umut Nayir kaydetti.

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Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

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Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

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Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında meşin yuvarlakla altıpas önünde buluşan Andone'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.