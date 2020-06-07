Beşiktaş aradığı golcüyü İtalya'da buldu! Gelecek sezon için golcü arayışlarında olan Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcuyu gündemine aldı. Daha önce de siyah beyazlı takımın uzun süre transfer listesinde bulunan golcü oyuncu, Beşiktaş'a gelmeye hazır. Giriş Tarihi: 07.06.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 10:38 GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs sürecinde ekonomik olarak en çok yıpranan kulüpler arasında yer alan Beşiktaş'ta yönetim, camianın üzerindeki negatif görüntüyü değiştirmek için çalışmalara başladı.
Bu doğrultuda yeni sezonda kadrosuna 'süperstar' kategorisinden bir transfer yaparak taraftarı havaya sokmayı planlayan Beşiktaşlı idarecilerin, Mario Balotelli'nin peşine düştüğü öğrenildi.
İtalya Serie A ekibi Brescia'yla kontratı fesh edilen ve boşa çıkan 29 yaşındaki forvet için yönetimin nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.
Bu sezon Çizme'de çıktığı 19 maçta 5 gollük performans ortaya koyan Balotelli, Kara Kartal'ın gündemine hiç de yabancı bir oyuncu değil...
GÜNEŞ, VETO ETMİŞTİ
Siyah-Beyazlılar'da önceki Başkan Fikret Orman da 2 sezon önce Balotelli'yi Beşiktaş'a kazandırmak için çalışma başlatmıştı.