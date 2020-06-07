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Haberler Galeri Beşiktaş aradığı golcüyü İtalya'da buldu!

Beşiktaş aradığı golcüyü İtalya'da buldu!

Gelecek sezon için golcü arayışlarında olan Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcuyu gündemine aldı. Daha önce de siyah beyazlı takımın uzun süre transfer listesinde bulunan golcü oyuncu, Beşiktaş'a gelmeye hazır.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 10:38
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Beşiktaş aradığı golcüyü İtalya'da buldu! GALERİ DEVAM EDİYOR

Koronavirüs sürecinde ekonomik olarak en çok yıpranan kulüpler arasında yer alan Beşiktaş'ta yönetim, camianın üzerindeki negatif görüntüyü değiştirmek için çalışmalara başladı.

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Beşiktaş aradığı golcüyü İtalya'da buldu!

Bu doğrultuda yeni sezonda kadrosuna 'süperstar' kategorisinden bir transfer yaparak taraftarı havaya sokmayı planlayan Beşiktaşlı idarecilerin, Mario Balotelli'nin peşine düştüğü öğrenildi.

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Beşiktaş aradığı golcüyü İtalya'da buldu!

İtalya Serie A ekibi Brescia'yla kontratı fesh edilen ve boşa çıkan 29 yaşındaki forvet için yönetimin nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.

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Beşiktaş aradığı golcüyü İtalya'da buldu!

Bu sezon Çizme'de çıktığı 19 maçta 5 gollük performans ortaya koyan Balotelli, Kara Kartal'ın gündemine hiç de yabancı bir oyuncu değil...

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Beşiktaş aradığı golcüyü İtalya'da buldu!

GÜNEŞ, VETO ETMİŞTİ

Siyah-Beyazlılar'da önceki Başkan Fikret Orman da 2 sezon önce Balotelli'yi Beşiktaş'a kazandırmak için çalışma başlatmıştı.