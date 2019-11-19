'Ben size çok fazlayım' dedi, transfer iptal oldu!
Transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirmek için kolları sıvarken bazı transferler son anda iptal oldu. Oldukça sıkıntılı bir süreç olan transfer görüşmelerinde bazı saçma sapan sebepler transferi çıkmaza soktu. İşte dünyanın en ilginç transfer iptal sebepleri
Giriş Tarihi: 19.11.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:28
Futbolda transfer dönemi taraftarların en çok sevdiği dönemlerin başında geliyor. Takımlarına istedikleri yıldızı görmek isteyen taraftarlar için takımlar kollarını sıvayıp harekete geçiyor. Bazı isimlerle anlaşma noktasına gelinse de bazı sebepler transferi iptal ettiriyor. İşte dünyanın en ilginç transfer iptal sebepleri
ROBERT LEWANDOWSKI - YANARDAĞ PATLADI Avrupa'nın en önemli golcülerinden biri olan Lewandowski, 2010 yazında Lech Poznan'dan Blackburn'e transfer olacak iken İzlanda'da Eyjafjallajokul yanardağı patladı ve Avrupa'da tüm uçuşlar iptal oldu. Lewandowski, İngiltere'ye gitmeyi beklerken araya giren Dortmund bu transferi bitirdi. LOIC REMY - RÜZGAR KURBANI Premier Lig ekibi Leicester City, 2015-16 sezonu ara transfer döneminde Chelsea ile Remy'yi kiralamak için anlaşmaya varmıştı. Bu saatlerde ülkesi Fransa'nın Lyon kentinde olan Remy'yi, sağlık kontrolü için İngiltere'ye götürecek uçak, İngiltere'deki yoğun rüzgar nedeniyle kalkamadı. Leicester City Remy için Lyon'a helikopter göndermek istedi ancak rüzgar buna engel oldu ve transfer gerçekleşmedi. ZLATAN IBRAHIMOVIC - 'DENEYECEĞİZ' LAFINI DUYUNCA
2000 yılında Malmö'de forma giyerken Arsenal'den transfer teklifi alan Ibrahimovic, "Önce deneyeceğiz" sözünü duyunca bu transferden vazgeçti. Ibrahimovic bu durumu şöyle anlatıyor; "Arsenal bana ünlü kırmızı formalarını verdi ve ismim ile birlikte 9 numara vardı. Benim için fantastik bir andı. Arsenal muhteşem bir kulüptü. Ardından Arsenal'e transfer olmam için beni ikna edeceklerini bekliyordum ama onlar "Deneyeceğiz" dediler. Buna inanamadım ve reddettim."
JULIO REY - ANLAŞTIĞI TAKIMA TWITTER'DAN KÜFÜR ETMİŞ
Portekizli orta saha oyuncusu Rey, bu transfer döneminde Fabre'den Deportivo'ya transfer olmak üzereydi. Ardından bir Deportivo taraftarı, onun 2012 yılında twitter hesabından Deportivo'ya ettiği küfürleri buldu, çıkardı. Transfer iptal oldu.