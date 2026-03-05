Basketbol Avrupa Ligi’nde 30. hafta heyecanı: 5-6 Mart EuroLeague maç programı

Basketbol Avrupa Ligi'nde 30. hafta karşılaşmaları 5 ve 6 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu hafta iç sahada Fransız temsilcileriyle karşı karşıya gelecek.

EuroLeague'de 2025-2026 sezonunun 30. hafta programı belli oldu. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki organizasyonunda haftanın karşılaşmaları iki gün boyunca oynanacak. Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'yu ağırlarken, Anadolu Efes ise İstanbul'da LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

EUROLEAGUE'DE 30. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR Basketbol Avrupa Ligi'nde 30. hafta programı 5 ve 6 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. EuroLeague'de mücadele eden iki Türk temsilcisi taraftarı önünde sahaya çıkacak. Fenerbahçe Beko, bugün Fransız ekibi Monaco'yu İstanbul'da konuk edecek. Anadolu Efes ise haftanın ikinci gününde sahaya çıkacak. İstanbul temsilcisi 6 Mart Cuma günü yine Fransa'dan LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO ZİRVEDE! Normal sezonda bir maçı eksik bulunan Fenerbahçe Beko, oynadığı 28 karşılaşmada elde ettiği 21 galibiyetle EuroLeague'de liderlik koltuğunda bulunuyor. Anadolu Efes ise 29 maç sonunda 9 galibiyetle ligde 17. sırada yer alıyor.

İKİ MAÇ ERTELENDİ İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik saldırılara karşılık vermesinin ardından bölgede artan güvenlik riski nedeniyle EuroLeague takviminde değişikliğe gidildi. Organizasyon kapsamında oynanması planlanan iki karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. İsrail'de yapılması planlanan Maccabi Rapyd ile Hapoel IBI mücadelesi ve Partizan ile Dubai Basketbol arasında oynanacak karşılaşma güvenlik gerekçesiyle programdan çıkarıldı.

BASKETBOL AVRUPA LİGİ 30. HAFTA MAÇ TAKVİMİ 5 Mart Perşembe Saat Maç 20.45 Fenerbahçe Beko – Monaco 22.30 Valencia Basket – Zalgiris 22.30 EA7 Emporio Armani Milan – Barcelona 22.45 Real Madrid – Virtus Bologna