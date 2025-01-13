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Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası flaş eleştiri: 1 penaltı, 2 kırmızı...

Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir engelini Barış Alper Yılmaz'ın attığı 2 golle geçerek puanını 50'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip böylece ligin ilk yarısını 16 galibiyet, 2 beraberlikle tamamlamış oldu.

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:04
Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası flaş eleştiri: 1 penaltı, 2 kırmızı...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Krzysztof Piatek kaydetti.

Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 18. maçında 16. galibiyetini elde etti. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 50'ye çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.

RAMS Başakşehir ise 6. yenilgisini yaşadı ve 26 puanda kaldı.

23 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası flaş eleştiri: 1 penaltı, 2 kırmızı...

Spor yazarları karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, usta yorumcu Ahmet Çakar maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı sert sözlerle eleştirdi.

İşte spor yazarlarının kaleme aldığı o yazılar

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası flaş eleştiri: 1 penaltı, 2 kırmızı...

AHMET ÇAKAR - 1 PENALTI 2 KIRMIZIYI ES GEÇTİ
G.Saray zorlu bir virajı daha döndü. Karşısında ligin iyi takımlarından biri vardı. Başakşehir fena oynamadı. G.Saray'ın galibiyetindeki en önemli etken tartışmasız forvet oyuncuları. Osimhen, Barış Alper ve Yunus şartlar ne olursa olsun sonucu her an değiştirebilecek oyuncular. İlk yarının son dakikalarıydı, oyun çok sıkışmıştı. Başakşehir kalecisinin kısa düşen topunda bu üçlüyü gördük. Yunus, Barış Alper'e verdi, Barış Alper, Osimhen ile duvar yaptı ve sol ayağı ile vurup takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının hemen başı… Başakşehir beraberliği sağladı. Golü atan Piatek, ne zaman nereye koşacağını çok iyi biliyor. Hem yüksek toplarda iyi hem fuleli hem de vuruş tekniği başarılı. Bu gol sonrası G.Saray iyi oynamadı. Maç tıkandı ama sahneye dedik ya şartlar ne olursa olsun bir kalite çıkıveriyor. Skor 1-1 giderken Barış Alper yine sahneye çıktı ve yine sol ayağı ile Başakşehnir kalecisinin kapattığı köşeden zor bir vuruş ile takımını öne geçirdi. G.Saray için çok iyi oynadı diyemeyiz ama iyi mücadele ettiler. Çok kritik anlarda takımlarını öne geçiren golü atmayı başardılar. Hakem Atilla Karaoğlan çok ama çok kötü maç yönetti. Çaldığı ve çalmadığı fauller, verdiği hatalı kartlar dışında üç tane büyük hata yaptı. İlki maçın başında Osimhen bariz gol şansı ile ilerlerken rakip tarafından durduruldu çekilerek. Kırmızı vermedi, sarı ile geçiştirdi. Ardından Başakşehirli oyuncu ceza alanı içinde topu ayakla oynanacak seviyede kafa ile çıkarmaya çalıştı, eliyle müdahale etti, bu da penaltı. Yine ilk yarıda Sanchez'e atılan bir tokat var. Üstelik oyun durmuştu ama hakem ve VAR, bunu da sarı kart ile geçiştirdi.

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası flaş eleştiri: 1 penaltı, 2 kırmızı...

ÖMER ÜRÜNDÜL - RAKİPLERİ SİNDİRDİ
Galatasaray, hiç iyi oynamadığı maçta bilhassa ikinci yarıda tamamen oyundan düşmesine rağmen mükemmel Barış performansıyla çok önemli bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Başakşehir, çok önemli 5 ilk 11 oyuncusundan mahrumdu. Bu eksikler yüzünden sahada organize olması zordu. Galatasaray, ilk yarıda iyi oynamasa da çok rahattı. Rakibin senelerdir alışılmış kaleciden başlayarak ayağa paslarla ileriye çıkış özelliği vardı. Ancak dün çok doğru bir düşünceyle kaleci dahil topları hep uzun kullanarak G.Saray'ın etkin olduğu ön alan baskısı yapmasını engellediler. Bu da Galatasaray'ın üretkenliğini ciddi biçimde etkiledi. Ancak kaleci Muhammed ilk defa riskli pas atayım deyince de Barış, kaptığı topla golü attı. İkinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir, hazırlanışı güzel bir golle beraberliği yakaladı. Bundan sonra G.Saray'ın işi zor olacaktı ama kısa sürede sahneye yine Barış Alper çıktı ve takımını tekrar öne geçirdi, sonra yoğun bir Başakşehir baskısı geldi. Ama Galatasaray skor avantajına tekrar sahip olduğu için tamamen savunma ağırlıklı bir oyuna döndü. Deneyimli geri dörtlü, Torreira'dan da aldığı geri yardımla alanı da daraltınca skoru korumayı bildiler. Başakşehir de baştan sona iyi mücadelesinin karşılığını alamadı. Genel bir G.Saray gözlemi yaparsam önemli oyuncu Yunus yorgun gözüktü, istediği hiçbir şeyi yapamadı. Kerem'in maç eksikliği ciddi biçimde göründü. Mertens iyi değildi, Osimhen yalnızları oynadı. Sahada yüksek fizik gücüyle her karşılaştığı rakibini sindiren Barış Alper, son 20 dakikada çok yorulsa da takımının 3 puanındaki bir numaralı aktördü.

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası flaş eleştiri: 1 penaltı, 2 kırmızı...

LEVENT TÜZEMEN - TAKIMIN CESUR YÜREĞİ BARIŞ ALPER
Soğuk havaya, müthiş yağmura ve kontrol edilemeyen rüzgâra rağmen Başakşehirli ve G.Saraylı oyuncular çok iyi mücadele etti. Sara'nın yokluğunu G.Saray oyunu kurma ve yönlendirme konusunda fazlasıyla hissetti. Kerem Demirbay, Sara'nın görevini yeterince yapamadı. G.Saray, kopuk kopuk oyunun hakimiydi. Kaygan zemin nedeniyle en büyük özelliği olan pas yapma kalitesini sahaya tam olarak yansıtamadı. Ancak iki isim vardı ki G.Saray'da fizik olarak tüm ağır hava koşullarına meydan okudu. Osimhen çalışkanlığı, defans arkasına yaptığı koşuların yanı sıra sürekli yer değiştirmesi Başakşehir savunmasını altüst etti. Barış Alper, güçlü fiziğiyle maça damgasını vurdu. İkili mücadelelerin birçoğunu kazandı. Rakiplerini kovaladı, hücuma katkı sağladı, savunmaya bile yardıma geldi. G.Saray'ın ilk yarıda rüzgârla beraber oynamasına rağmen rakip kaleye fazla şut atmayı düşünmemesi büyük eksiklikti. Devre biterken Barış, çalışkanlığının karşılığını attığı nefis golle süsledi. Mertens önde baskı yaptı, kaleci Muhammed'in kısa düşen pasını kafayla indirdi. Yunus, Barış'a pas yaptı. Osimhen ile duvar pasına giren Barış, mükemmel bir gol yaptı. Başakşehir'in iki golcüsü Piatek ve Keny ortaklaşa bir gole imza attı. Keny'nin ortasına Muslera yatmakta geç kalınca Piatek golü attı. G.Saray, gole rağmen bozulmadı. 6 dakika sonra sahneye yine G.Saray'ın cesur yüreği Barış Alper çıktı. Sağdan kapalı köşeden kaleci Muhammed'i avlayan golünü ikinci kez sol ayağıyla attı ve G.Saray'ı üstünlüğe taşıdı. G.Saray, çok kıymetli bir 3 puan aldı.

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası flaş eleştiri: 1 penaltı, 2 kırmızı...

REHA KAPSAL - DEVAM EDİYOR!
Hafta içi Türkiye Kupası'nda yenişemeyen iki takım, dört gün sonra lig maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda tek hedef; her zamanki 3 puan... Onlar için tek endişe takımın oyun lideri Sara sakatlığı nedeniyle yok, tabii ki Kerem tercihi bu açıdan kesinlikle doğruydu. Başakşehir özelikle savunma ve orta saha oyuncularının cezalı ve sakat olması nedeniyle ciddi eksiklerle böylesine bir maça çıkmak tabii ki çok sıkıntılıydı. İlk devre topa ve oyuna hakim olan Galatasaray'dı. Birde buna rüzgar avantajı eklenince nerdeyse tek kale oyuna dönen bir maç oldu. Belki bunu çok üretkenliğe çeviremese de soyunma odasına önde girmesini bildiler sarı kırmızılılar... İkinci yarıya Başakşehir iyi başladı. Rüzgarı arkasına bu sefer alan taraf olarak, en önemli silahı olan açık alana geçiş hücuma ile golü buldular ama ilk yarıdaki gibi anlamsız birbirine uyumsuz 3'lü oyuncu profili ve yanlış yerleşimleri ile her an rakibine pozisyon veren gol yiyecek görüntüsü sağlıklı bir savunma anlayışı değildi. Nitekim ikinci golü yemeleri tesadüf olmayacaktı ve olmadı. Oyunun dengesinin Galatasaray açısından oturmaması tempoyu zaman zaman yükseltip veya düşürememesinin en önemli nedeni Sara'nın olmayışı idi. Onun oyun liderliği ve aklı tabii ki çok önemli ve de bu konuda çok yetenekli ve lider bir oyuncu ama o olmadığı zaman buna bir çözüm üretmeli sarı kırmızılılar... Barış Alper yine sahada basmadık yer bırakmadı. Mücadele onda, yüksek şiddetli koşular onda, iki golle maça damgasını vuran da o... Sanırım gecenin yıldızı tartışmasız o'ydu. Galatasaray herkesin bildiği gibi içerde ve dışarda her maç aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına frensiz tam gaz devam ediyor.

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası flaş eleştiri: 1 penaltı, 2 kırmızı...

MUSTAFA ÇULCU - İKİSİ DE PENALTI DEĞİL
Atilla Karaoğlan, hafta içi yönettiği Trabzon'da kupa maçında kötüydü ama bu maçta daha derli toplu kontrollü hakemlik yaptı. Maçın hemen başlarında Osimhen- Opoku mücadelesinde henüz 'Bariz Gol Şansı' kriterleri oluşmadı. Opoku'ya sarı doğru. Kemen ile Yunus mücadelesi doğal temas, Yunus sağa savruluyor Lima'ya çarpıyor, devam kararı doğru... Karara tepki veren Yunus'a çıkan sarı kart doğru. Torreira'ya kontrolsüz hareket diye sarı gösteriyorsan ki 'sadece faul' yeterliydi. Faruk daha fazlasını 26'da Yunus'a yaptı ama ona sarı vermemişti, kafalar karıştı. Mertens'in uzun ortası yere düşerken ayak hizasındaki topa kafa vurmaya çalışan Hamza, sol destek kolu yerde top kola geliyor penaltı olmaz devam kararı doğru. İlk yarının son dakikası Keny'nin topsuz alanda Sanchez'e hareketine çıkan sarı kart yeterli... 51'de Abdülkerim'in pozisyonunda Keny'ye bir eylemi olmadığı için penaltı yok devam doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğru...
Hakem Cihan Aydın "Ben çok koşarım, hatta topu bile geçerim" iddiası ile neredeyse kale direklerinin arkasından dolaşıp sahaya dönecek ama yer alma, pozisyonların içinde oyuncuların koşu yolunda kalma sorunu devam ediyor, farkında değil. Bir tane eğitimci de onu uyarmıyor. 3 ve 47. dakikalara baksın ne dediğimi anlar. Trabzonspor'un ilk golünde topsuz alanda Banza- Bahadır pozisyonunda Bahadır teması alır almaz kendini bırakıyor, devam kararı doğru. Antalya ceza alanı içi Petrusenko, 30'da geç kalıyor, arkadan Cham'a tekmeyi sallıyor, ekrana gelen görüntü temas var pozisyon penaltı. Cham yerden hemen kalkınca hakem ve VAR penaltıya inanmadı herhalde! Galatasaray maçında Mertens- Malheiro pozisyonunda verilen penaltı ile bunun arasında ne fark var? Deneyimli 1'nolu yardımcının 79'da ofsayt yorumları ile kalkan bayrak ona hiç yakışmadı.

Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası flaş eleştiri: 1 penaltı, 2 kırmızı...

BÜLENT TİMURLENK - TATSIZ, TUZSUZ OYUN
Kupadaki ilk sınavın telafisi vardı ve Okan Buruk'un ağır rotasyonla 8 puan farkla önde gittiği ligde hedefinin bu maç olduğu ortadaydı. Futbolda bazen dört gün sonrasını bile öngörebilmek mümkün değil. Sara'nın sakatlığı Buruk'un hesaplarını bozdu. Kaan Ayhan'ı orta sahada, Sallai'yi sağ bekte başlatabilirdi. Geçen sezon 8+3'ün vazgeçilmezi ama bu sezon çelimsiz Kerem Demirbay'a güvendi. O da sahada kaldığı 75 dakika boyunca Buruk'un güvendiği dağlara kar yağdırdı.
Soğuk hava, yağmur, rüzgâr ve yumuşak zemin ilk yarıdaki tatsız tuzsuz oyunun bütün sebebi olabilir mi? Elbette hayır. Sarı-kırmızılı takım; Jakobs, Demirbay ve Kaan'dan verim alamazken ön tarafta Osimhen'in ısıran oyunu ve Yunus'un dribblingleriyle flu bir fotoğraf verirken, ziyadesiyle eksik Başakşehir'de farklı görünen tek isim Davidson'du. Bu oyunla soyunma odasına 1-0 önde gitmek iyi ama yetmezdi.
İkinci yarıda rüzgârı arkasına alan Başakşehir'in attığı golde Davinson ve Kaan Ayhan olağan şüpheli. Barış'ın iki golü de ters ayağı olan solundan geldi. Buruk, kulübesine güvenen bir teknik adam değil. Doğrusu haksız da değil. G.Saray'ın her maçta kalesinde gol görmesi, maçlarını Rus ruletine çeviriyor. Ligin ilk yarısı sona erdiğinde namağlup olan takıma derinlik kazandıracak, Buruk'un da inanacağı oyunculara ihtiyacı var. Üç kulvarda sadece ideal 11'iniz ile yürüyemezsiniz.