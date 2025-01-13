Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası flaş eleştiri: 1 penaltı, 2 kırmızı...

AHMET ÇAKAR - 1 PENALTI 2 KIRMIZIYI ES GEÇTİ

G.Saray zorlu bir virajı daha döndü. Karşısında ligin iyi takımlarından biri vardı. Başakşehir fena oynamadı. G.Saray'ın galibiyetindeki en önemli etken tartışmasız forvet oyuncuları. Osimhen, Barış Alper ve Yunus şartlar ne olursa olsun sonucu her an değiştirebilecek oyuncular. İlk yarının son dakikalarıydı, oyun çok sıkışmıştı. Başakşehir kalecisinin kısa düşen topunda bu üçlüyü gördük. Yunus, Barış Alper'e verdi, Barış Alper, Osimhen ile duvar yaptı ve sol ayağı ile vurup takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının hemen başı… Başakşehir beraberliği sağladı. Golü atan Piatek, ne zaman nereye koşacağını çok iyi biliyor. Hem yüksek toplarda iyi hem fuleli hem de vuruş tekniği başarılı. Bu gol sonrası G.Saray iyi oynamadı. Maç tıkandı ama sahneye dedik ya şartlar ne olursa olsun bir kalite çıkıveriyor. Skor 1-1 giderken Barış Alper yine sahneye çıktı ve yine sol ayağı ile Başakşehnir kalecisinin kapattığı köşeden zor bir vuruş ile takımını öne geçirdi. G.Saray için çok iyi oynadı diyemeyiz ama iyi mücadele ettiler. Çok kritik anlarda takımlarını öne geçiren golü atmayı başardılar. Hakem Atilla Karaoğlan çok ama çok kötü maç yönetti. Çaldığı ve çalmadığı fauller, verdiği hatalı kartlar dışında üç tane büyük hata yaptı. İlki maçın başında Osimhen bariz gol şansı ile ilerlerken rakip tarafından durduruldu çekilerek. Kırmızı vermedi, sarı ile geçiştirdi. Ardından Başakşehirli oyuncu ceza alanı içinde topu ayakla oynanacak seviyede kafa ile çıkarmaya çalıştı, eliyle müdahale etti, bu da penaltı. Yine ilk yarıda Sanchez'e atılan bir tokat var. Üstelik oyun durmuştu ama hakem ve VAR, bunu da sarı kart ile geçiştirdi.