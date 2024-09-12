Barış Alper Yılmaz’a dev teklif! Galatasaray’dan jet hızında ret

"25 MİLYON EURO REDDEDİLDİ"

"Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Barış Alper Yılmaz'ın Temsilcisi Tuncay Maldan, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Tuncay Maldan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: