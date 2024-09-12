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Barış Alper Yılmaz'a dev teklif! Galatasaray'dan jet hızında ret

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla gözleri doldurmuştu. Dünya devlerinin transfer döneminde radarında olan milli yıldıza transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala dev bir bonservis teklifi yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün ise bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.09.2024 00:48 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 00:50
Barış Alper Yılmaz’a dev teklif! Galatasaray’dan jet hızında ret

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon birçok mevkide oynayan Barış Alper Yılmaz, istikrarıyla dikkatleri çekti.

Barış Alper Yılmaz’a dev teklif! Galatasaray’dan jet hızında ret

PİYASASINI KATLAMIŞTI

Milli oyuncu EURO 2024'te de gösterdiği performansla piyasasını katladı.

Barış Alper Yılmaz’a dev teklif! Galatasaray’dan jet hızında ret

Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi İngiliz devleri Barış Alper Yılmaz'ın peşine düşmüştü.

Barış Alper Yılmaz’a dev teklif! Galatasaray’dan jet hızında ret

"25 MİLYON EURO REDDEDİLDİ"

"Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Barış Alper Yılmaz'ın Temsilcisi Tuncay Maldan, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Tuncay Maldan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Barış Alper Yılmaz’a dev teklif! Galatasaray’dan jet hızında ret

"25 MİLYON EURO REDDEDİLDİ"

"Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti.