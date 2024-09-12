12 Eylül 2024, Perşembe
Barış Alper Yılmaz'a dev teklif! Galatasaray'dan jet hızında ret
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla gözleri doldurmuştu. Dünya devlerinin transfer döneminde radarında olan milli yıldıza transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala dev bir bonservis teklifi yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün ise bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.09.2024 00:48 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 00:50