Barcelona-Athletic Bilboa maçı: Skor kaç kaç? Kimler gol attı?

Barcelona, Athletic Bilbao karşısında taraftarı önünde kritik bir sınava çıkıyor. Milli araya Elche ve Celta Vigo galibiyetleriyle girerek moral depolayan Barcelona, ligde liderlik yarışından kopmamak için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Peki Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.11.2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 20:07
La Liga'da zirve hesaplarının yapıldığı haftada Barcelona, güçlü rakibi Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Son haftalarda yükselişini sürdüren Hansi Flick yönetimindeki Barça, taraftarı önünde üç puan hedefliyor. Peki Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Barcelona, Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona - Athletic Bilbao karşılaşması 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Dev mücadele, TSİ 18.15'te başlayacak.

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan müsabaka, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BARCELONA - ATHLETİC BİLBOA MAÇI SON DURUM

Barcelona, taraftarının önünde oynadığı bu kritik karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutarak zirve takibini sürdürmeye çalışıyor. Konuk ekip Athletic Bilbao ise Camp Nou'daki bu zorlu deplasmanda üç puan alıp ligde üst basamaklara tırmanmanın peşinde.

Karşılaşmanın 4. Dakikasında Robert Lewandowski yakaladığı pozisyonu tamamlayarak Barcelona'ya 1-0'lık üstünlüğü getirdi.