Barcelona-Athletic Bilboa maçı: Skor kaç kaç? Kimler gol attı?

BARCELONA - ATHLETİC BİLBOA MAÇI SON DURUM

Barcelona, taraftarının önünde oynadığı bu kritik karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutarak zirve takibini sürdürmeye çalışıyor. Konuk ekip Athletic Bilbao ise Camp Nou'daki bu zorlu deplasmanda üç puan alıp ligde üst basamaklara tırmanmanın peşinde.